Save the Children pide un "corredor humanitario seguro" para entregar ayuda al campamento de Al Hol en Siria

El colapso del grupo Estado Islámico en 2019 dejó a más de 24.000 personas desplazadas en el campamento de Al Hol, en Siria, en su mayoría mujeres y menores, quienes continúan enfrentándose a graves carencias y a una situación de inseguridad persistente. La reciente escalada de violencia llevó a la suspensión temporal de las operaciones humanitarias durante la semana previa, lo que agudizó la escasez de suministros básicos. De acuerdo con el medio Europa Press, organizaciones internacionales han advertido sobre el deterioro acelerado de las condiciones en el lugar y han reclamado la protección efectiva de los derechos fundamentales de los civiles.

Save the Children solicitó un "corredor humanitario seguro" para facilitar la entrega de asistencia al campamento de Al Hol debido a las dificultades severas para acceder al recinto, agravadas por la falta de seguridad en las carreteras, detalló Europa Press en su cobertura. La directora de la ONG en Siria, Rasha Muhrez, explicó que la escasez peligrosa de recursos críticos como comida, agua y medicinas afecta directamente al bienestar y la supervivencia de quienes permanecen en el campamento. Según consignó la organización a través de un comunicado recogido por Europa Press, la situación requiere el compromiso de todos los actores en conflicto para cumplir con sus obligaciones humanitarias y de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la protección de niños y otros civiles vulnerables.

La interrupción de la distribución de suministros se relaciona directamente con los enfrentamientos sostenidos entre las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y otras facciones presentes en la región, informaron las agencias internacionales. Europa Press reportó que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) logró reanudar el acceso al recinto tras tres días de suspensión, acción que sólo se pudo llevar a cabo después de que las condiciones de seguridad interna mejoraran temporalmente. Esta ruptura humanitaria mostró la fragilidad de los mecanismos para la provisión de ayuda y evidenció la urgencia de medidas que garanticen el tránsito seguro de trabajadores y recursos humanitarios.

El contexto de violencia ha provocado que incluso los servicios humanitarios más básicos estén en riesgo de paralizarse, subrayaron los directivos de Save the Children en su declaración, según indicó Europa Press. Las recientes negociaciones entre las partes responsables en la zona derivaron en un acuerdo para trasladar el control de las áreas custodiadas por las milicias kurdo-árabes a las autoridades de Damasco, lo que abarca también varias cárceles que albergan a miembros y familiares de integrantes de Estado Islámico. Este cambio administrativo podría tener un impacto directo sobre la gestión del campamento y la seguridad de quienes allí residen, aunque las organizaciones advierten que aún no hay garantías suficientes para el acceso sostenido ni para la protección de los derechos civiles en ese contexto.

Europa Press remarcó que las exigencias de Save the Children se centran en la prevención de mayores actos de violencia y en la creación de condiciones seguras tanto para los desplazados como para el personal humanitario. La ONG destacó que la vida de miles de personas depende de la capacidad de garantizar esa protección y de que la ayuda llegue sin nuevos obstáculos.

Las condiciones de Al Hol reflejan la complejidad persistente de la crisis siria tras la derrota territorial del Estado Islámico, con una población desplazada que representa especialmente a los sectores más vulnerables, según los informes recabados por Europa Press. La inestabilidad y el acceso restringido impiden una asistencia regular, lo que prolonga la emergencia humanitaria para quienes permanecen en el campamento.