Rusia traslada a Cuba que seguirá ofreciéndole "el apoyo político y material necesario"

Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, ha advertido sobre el impacto potencial que tendría la interrupción de suministros energéticos en Cuba al afirmar que dicha situación podría agravar seriamente las condiciones económicas y humanitarias en la isla. Esta declaración se produjo en el marco de una conversación mantenida con Bruno Rodríguez, su homólogo cubano, en medio de las crecientes restricciones económicas impuestas por Estados Unidos. Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso a través de un comunicado recogido por diversos medios, Moscú ha reiterado su compromiso de continuar proporcionando a Cuba tanto apoyo político como material, describiendo la actual presión estadounidense como inadmisible.

De acuerdo con la información publicada, Lavrov subrayó la determinación de Rusia de sostener su respaldo a La Habana pese al escenario internacional adverso, marcado en los últimos días por la intensificación de medidas estadounidenses. El jefe de la diplomacia rusa calificó de "inaceptable" tanto la presión militar como la económica ejercida sobre Cuba, posicionando a su país como uno de los aliados clave del gobierno de Miguel Díaz-Canel en el contexto global. Tal como consignó la nota difundida por la cancillería rusa, la conversación entre ambos funcionarios giró en torno a los desafíos inmediatos que enfrenta la isla en materia de abastecimiento y comercio internacional.

El medio detalló que la administración estadounidense adoptó recientemente nuevas sanciones orientadas a restringir la llegada de petróleo a Cuba, las cuales incluyen aranceles a países que mantengan suministro energético hacia la isla. La semana anterior, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca penalizar a aquellas naciones que comercien petróleo con Cuba bajo el argumento de que la isla representa una "amenaza a la seguridad". Estas medidas afectan especialmente a un país caribeño que ya sufre problemas de abastecimiento y enfrenta crecientes dificultades para importar combustibles esenciales.

Las presiones sobre el flujo de petróleo hacia Cuba no se limitan a la imposición de tarifas. Según publicó el comunicado oficial ruso, Estados Unidos habría solicitado también a México que detuviera el envío de buques cisterna a la isla, dificultando aún más la llegada de recursos energéticos. El suministro venezolano, anteriormente la principal fuente de crudo para el mercado cubano, se ha reducido drásticamente por efecto directo de las sanciones estadounidenses a Caracas, lo que ha incrementado la gravedad de la situación interna en Cuba.

La nota diplomática rusa reiteró la firme voluntad de Moscú de continuar su colaboración con La Habana en el ámbito político y material, pese a las presiones exteriores. En el texto se enfatizó que la actual ofensiva estadounidense no solo impacta los vínculos comerciales cubanos, sino que constituye un riesgo relevante para la estabilidad socioeconómica y la seguridad alimentaria del país antillano.

El contenido difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso sostiene que Cuba enfrenta un entorno internacional crecientemente adverso, con grandes dificultades para acceder a insumos básicos. Lavrov, según citó el comunicado ministerial reproducido por distintos medios, insistió en que "la decisión de interrumpir el suministro de energía amenaza con empeorar gravemente la situación económica y humanitaria del país". Moscow reiteró además su perspectiva de que las sanciones estadounidenses no se justifican bajo los principios del derecho internacional, considerando la tradicional postura de no injerencia que caracteriza las relaciones ruso-cubanas.

Otros elementos destacados por la fuente son las acciones de presión adoptadas por Washington contra naciones que históricamente proveyeron de recursos a Cuba. La reducción del suministro venezolano y la afectación de los acuerdos con México constituyen, según la interpretación del Ministerio ruso, una ampliación de la estrategia de “máxima presión” impulsada por la presidencia estadounidense hacia la isla.

Los intercambios diplomáticos entre Moscú y La Habana han cobrado protagonismo en este contexto, con Lavrov reafirmando públicamente la alianza rusa-cubana y comprometiendo la continuidad del apoyo material frente a lo que describió como un entorno de hostilidad exterior. Las autoridades rusas insisten en que la estabilidad de la isla depende en gran parte de la existencia de corredores de suministro no sujetos a sanciones.

Por su parte, el gobierno cubano ha manifestado en diversas ocasiones la importancia de contar con aliados internacionales para superar el bloqueo económico y las sanciones. Los contactos mantenidos con Rusia en los últimos días, reportados tanto por medios oficiales cubanos como por la cancillería rusa, forman parte de una estrategia más amplia orientada a asegurar fuentes alternativas de energía y recursos básicos.

El contexto actual, basado en información del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso reproducida por varios medios, revela una coyuntura marcada por el refuerzo de la cooperación bilateral entre ambos países, motivada por la percepción compartida de un escenario de alta presión y aislamiento económico dirigido desde Washington. El compromiso de Moscú, reiterado tanto en términos políticos como materiales, se presenta como un elemento central para el gobierno cubano ante la continuidad de las restricciones estadounidenses.