Oceania Cruises vira hacia el segmento 'Adults Only' y estrenará en 2027 su nuevo buque insignia

El nuevo buque Oceania Sonata, con capacidad para 1.390 pasajeros y una tripulación de 855 miembros, presentará rutas que conectarán centros urbanos europeos como Roma y Trieste, así como ciudades como Barcelona, Lisboa y Estambul, extendiéndose posteriormente a puertos del Caribe, México y Sudamérica, según informó Oceania Cruises. Este navío destaca por su proporción de un chef cada ocho viajeros, permitiendo alojar 13 opciones gastronómicas, y por una operación que otorga la mitad de sus recursos humanos al servicio culinario.

De acuerdo con el medio StarClass, el grupo Norwegian Cruise Line Holdings, matriz de Oceania Cruises, ha iniciado una transformación estratégica al adoptar un modelo de cruceros solo para adultos. Desde enero de 2026, únicamente se aceptarán reservas para personas mayores de 18 años. Todas las reservas anteriores al 7 de enero de 2026 que incluyan menores seguirán vigentes para garantizar el respeto a esos compromisos y facilitar el despliegue del nuevo modelo de servicio.

Este viraje busca consolidar el perfil exclusivo de la marca, orientándose al segmento premium y a las preferencias detectadas entre su clientela fiel. Oceania Cruises fundamentó su decisión en un análisis de mercado que evidenció una mayor valoración del ambiente sosegado y del servicio personalizado por parte de sus usuarios y socios comerciales. Según publicó StarClass, la firma sostiene que su ventaja competitiva reside en la sofisticación y el descubrimiento de destinos, aspectos que, con esta política, se verían reforzados.

Jason Montague, directivo de Oceania Cruises, declaró que la nueva estrategia afianza la posición de la marca en el sector de alto poder adquisitivo, subrayando su compromiso con un ambiente sereno y servicios especializados por encima de propuestas familiares. La investigación previa identificó la preferencia por un ritmo más pausado en las actividades a bordo y una atmósfera apacible como factores diferenciadores del producto.

En simultáneo con la nueva política de acceso, Oceania Cruises lanzó esta semana las ventas de la temporada inaugural del Oceania Sonata, el primero de una nueva generación de embarcaciones denominada Clase Sonata. El plan comercial contempla 22 itinerarios entre agosto de 2027 y abril de 2028, con recorridos de entre 7 y 16 días, abarcando más de 90 destinos. El viaje inaugural está programado a partir del 7 de agosto de 2027 desde Roma, siguiendo hacia Trieste, antes de ampliar rutas por el Mediterráneo y realizar el cruce transatlántico hacia Miami. Desde este puerto, el barco emprenderá su etapa por zonas tropicales e incluirá paradas logísticas de alta relevancia, entre ellas el Canal de Panamá y el puerto guatemalteco de Quetzal.

El Sonata se presenta como el proyecto más ambicioso en la historia operativa de la línea. Su estructura coloca al personal de restauración en el centro de la experiencia, con una fuerza laboral dedicada principalmente a la gastronomía premium. Entre los servicios novedosos se incluyen el restaurante "La Table", certificado por Maîtres Cuisiniers de France, y un concepto de cocina de fusión bautizado "Nikkei Kitchen". Oceania Cruises planea así integrar experiencias culinarias que atienden la demanda de viajeros en busca de alta cocina, según expone el medio citado.

Juan Rodero, a cargo de StarClass, consideró que la actualización de la política y la incorporación del Symphony potenciarán la capacidad de la compañía para atraer nuevos pasajeros y mantener satisfechos a los habituales. Rodero destacó que este posicionamiento enfocado en adultos y en la modernización de servicios respondería tanto a los requerimientos de los viajeros existentes como a las tendencias de un público más joven atraído por el diseño contemporáneo y por la oferta gastronómica de nivel superior.

El proceso de transición entre el modelo actual y el formato restringido a mayores de 18 años se implementará de manera gradual, priorizando los parámetros de satisfacción identificados por encuestas internas y estudios sectoriales. Oceania Cruises explicó que esta transformación permitirá adaptar sus operaciones a las demandas de un mercado que prioriza el descanso, la calidad y la personalización en los viajes de lujo.

La propuesta global de Oceania Sonata, con su calendario de rutas diversificadas y la inclusión de conceptos culinarios inéditos, representa, según StarClass, una estrategia para fortalecer el atractivo de la naviera frente a competidores del segmento premium. Esta iniciativa, alineada con las tendencias detectadas en estudios de mercado, pretende fidelizar a los clientes más exigentes y captar a nuevos viajeros interesados en experiencias exclusivas y sofisticadas.