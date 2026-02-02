Agencias

Nueva Pescanova, primera empresa española en gestión sostenible de oceános y ecosistemas costeros

Grupo Nueva Pescanova se ha convertido en la primera empresa española en gestión sostenible de los océanos y los ecosistemas costeros y la sexta a nivel global en el Ocean Benchmark 2026, según informa la firma en un comunicado.

En concreto, la compañía gallega es la primera empresa pesquera en esta clasificación y la tercera entre las alimentarias, tan sólo por detrás de Nestlé y Mowi, según el ranking elaborado por la organización sin ánimo de lucro World Benchmarking Alliance (WBA) que evalúa a las 125 empresas más importantes del mundo por sus prácticas sociales responsables y su contribución a la gestión sostenible de los océanos.

Además de ocupar posiciones de liderazgo en el Ocean Benchmark, Grupo Nueva Pescanova ha obtenido un óptimo desempeño en el Nature Benchmark, que clasifica a las 750 empresas globales más influyentes por sus acciones para mejorar los ecosistemas.

En este ranking, la firma es de nuevo la primera española -entre las seis evaluadas- y la segunda empresa pesquera a nivel mundial. El grupo destaca también en el Food and Agriculture Benchmark, que clasifica la gestión sostenible de las 350 primeras empresas del mundo en el sector de la alimentación, donde repite como primera empresa española y primera pesquera.

La compañía destaca su posición en el Just Transition Benchmark, un indicador novedoso que evalúa la capacidad de las empresas para integrar en la transición verde las buenas prácticas en materia de equidad social, inclusión y trabajo decente y donde obtiene un resultado de excelencia al situarse en el top del 1% de las 1.600 empresas evaluadas.

El director corporativo de Sostenibilidad del Grupo Nueva Pescanova, Nuno Cosme, se ha congratulado por los resultados logrados. "Estos resultados reflejan el compromiso del Grupo con una gestión responsable de los recursos y ecosistemas de los que depende, y refuerzan nuestro papel como compañía de referencia a nivel global en la transición hacia un modelo de industria más justo y sostenible", ha indicado.

