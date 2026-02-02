Neinor Homes distribuirá 92 millones de euros en dividendos el próximo 12 de febrero

La retribución a los accionistas de Neinor Homes, mediante la entrega de 92 millones de euros en dividendos, coincide con la fase de aceptación de la segunda oferta pública de adquisición (OPA) sobre Aedas Homes, que se dirige a la compra del 20,8% del capital aún en manos de minoritarios. Según informó este lunes la promotora inmobiliaria, el pago de dividendos representa el primer tramo del desembolso previsto de 250 millones de euros para el ejercicio 2026, y reportará una rentabilidad aproximada del 5%.

Neinor Homes detalló que el próximo 12 de febrero hará efectiva la distribución, con un importe bruto de 0,9327 euros por acción y un importe neto de 0,9234 euros por título. El derecho a percibir este dividendo lo tendrán los accionistas que posean títulos hasta el 9 de febrero, último día de negociación hábil. Como en ejercicios anteriores, la remuneración se efectuará mediante una reducción de capital con devolución de aportaciones a los socios. Este mecanismo implica para los beneficiarios un gravamen del 1% sobre el valor de las aportaciones, que Neinor Homes retendrá, autoliquidará e ingresará en la Hacienda Foral de Bizkaia.

Desde la presentación del llamado 'Plan Estratégico 2023-2027', la compañía inmobiliaria ha repartido ya más de 450 millones de euros a sus accionistas, según reportó Neinor Homes. Esto supone una retribución acumulada superior a 5 euros por cada acción, reflejando la política de la empresa de mantener una remuneración sostenida y recurrente para sus inversores.

En paralelo a este anuncio de dividendos, continúa abierto el plazo para la aceptación de la segunda OPA de Neinor Homes sobre Aedas Homes, que arrancó el pasado viernes 30 de enero y permanecerá operativo hasta el 27 de febrero, ambos inclusive. Tal como publicó Neinor Homes, esta operación está valorada en 218 millones de euros y apunta a hacerse con la totalidad del capital de Aedas, actualmente centrada en el 20,8% que aún permanece en manos de accionistas minoritarios.

De acuerdo con la información facilitada por Neinor Homes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó la operación la semana anterior, tras considerar ajustados sus términos a la normativa vigente y suficiente el contenido del folleto explicativo presentado por la empresa el 23 de enero, fecha de la última modificación relevante del documento.

La actual OPA de Neinor sobre Aedas llega después de una primera operación lanzada el año pasado, en la que la promotora adquirió el 79,2% del capital de su competidor. Dicho paquete accionarial, bajo el control en ese momento del fondo estadounidense Castlelake, supuso un desembolso de 738 millones de euros que marcó un primer avance en la integración de ambas firmas, según consignó Neinor Homes.

Este proceso forma parte de la estrategia de crecimiento y consolidación de Neinor Homes dentro del mercado inmobiliario español, que para el periodo 2023-2027 prevé ejecutar diferentes acciones tendientes a incrementar su presencia y reforzar su posición entre los grupos promotores del país. Según la empresa, la nueva distribución y los movimientos corporativos en torno a Aedas responden a los objetivos planteados en su hoja de ruta a medio plazo.

Con la nueva entrega de dividendos y las acciones de adquisición sobre Aedas, Neinor Homes mantiene su política de generar valor para los accionistas a través de operaciones corporativas y retribuciones monetarias, detalló la propia compañía. Además, la estructura de la operación de reducción de capital, similar a la de ejercicios recientes, contribuye a dotar de cierta estabilidad a la política de remuneración mientras avanza la integración con Aedas.

La CNMV, por su parte, ha supervisado los diferentes pasos del proceso de OPA y ha validado los documentos requeridos para que los actuales minoritarios de Aedas puedan decidir su participación en la oferta durante las próximas semanas. Según el folleto validado y la comunicación de Neinor, una vez culminado el periodo de aceptación el 27 de febrero, se desarrollarán los trámites necesarios para formalizar la adquisición del paquete accionarial restante, en caso de que los minoritarios acepten los términos propuestos.

Las operaciones de Neinor, tanto en el reparto de dividendos como en la adquisición de Aedas, continúan situando a la promotora como uno de los actores con mayor actividad en el sector, según dieron a conocer fuentes de la empresa. Esta dinámica, ligada al desarrollo de su plan estratégico, ha permitido a la compañía sostener su rentabilidad para accionistas y reforzar su posición frente a la competencia dentro del mercado residencial español.