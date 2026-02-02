La revisión de redes sociales en la frontera de EEUU reduciría el gasto de visitantes en 13.000 millones, según WTTC

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ha proyectado que si Estados Unidos incrementa la revisión de redes sociales como requisito para la entrada de visitantes extranjeros, el país podría registrar en 2026 una cifra de 4,7 millones menos de llegadas internacionales, lo que supondría una disminución del 23,7% en los flujos de países con autorización ESTA en comparación con la tendencia habitual. Esta advertencia se desprende de un nuevo estudio llevado a cabo por el WTTC en colaboración con GSIQ y Oxford Economics, el cual revela impactos económicos, laborales y en la competitividad del sector turístico estadounidense.

De acuerdo con lo reportado por el WTTC, la introducción de controles más estrictos en la frontera, incluyendo la revisión de redes sociales, podría traducirse en una caída de hasta 15.700 millones de dólares (13.273,7 millones de euros) en el gasto de los visitantes internacionales. Además, el estudio apunta a una probable pérdida de 157.000 empleos en la industria del turismo y los viajes, una cifra que triplica el promedio de nuevos puestos de trabajo que se espera crear mensualmente en Estados Unidos durante el año 2025.

El informe, citado por el WTTC, también resalta que la aplicación de estos controles migratorios tendría un efecto negativo sobre las exportaciones de servicios relacionadas con viajes y sobre las perspectivas generales de atracción de turistas extranjeros. Según lo publicado por el Consejo, la medida podría acentuar la percepción de que Estados Unidos resulta menos acogedor y menos atractivo para quienes planean viajes tanto de placer como de negocios.

El análisis del WTTC incluye datos de encuestas en las que aproximadamente un tercio de los participantes (34%) señaló que la adopción de estas reglas haría que fueran algo o mucho menos propensos a visitar Estados Unidos en los próximos dos o tres años. Solo un 12% manifestó que las nuevas disposiciones los animarían a viajar al país, lo que, según el Consejo, configura una disminución neta "clara" y "significativa" en la intención de viajar a ese destino.

El medio señala que, si bien existe una minoría de encuestados que valora la revisión de redes sociales como una muestra de fortaleza por parte de la política estadounidense, una mayor proporción considera que la medida haría a Estados Unidos menos hospitalario, tanto para el turismo de ocio como para los viajes de negocios. El estudio advierte también sobre las posibles desventajas competitivas, ya que otras potencias del sector como Reino Unido, Japón, Canadá y países de Europa Occidental, no imponen requisitos tan rigurosos en sus controles fronterizos.

Gloria Guevara, presidenta y directora ejecutiva del WTTC, citada en el análisis, alertó que el desánimo de los posibles visitantes derivado de estos cambios tendría "consecuencias económicas reales para la industria de viajes y turismo de Estados Unidos, en particular en un mercado global altamente competitivo". Asimismo, instó a los responsables de las políticas estadounidenses a estudiar de forma detallada el impacto potencial sobre la economía nacional y el empleo antes de implementar tales controles adicionales.

Según los datos recogidos por el WTTC, el escenario de alto impacto que plantean los cambios propuestos significaría un descenso notable en las cifras de llegada de turistas y en la recaudación por gasto internacional, lo que generaría una contracción significativa de los empleos vinculados al turismo. Toda esta información sitúa la política propuesta en el centro del debate sobre la competitividad turística estadounidense y sus posibles consecuencias económicas a corto y mediano plazo.