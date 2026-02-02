La revisión de redes sociales en EEUU reduciría el gasto de visitantes en 13.000 millones, según WTTC

La adopción de nuevas restricciones para el ingreso a Estados Unidos, centradas en la revisión de redes sociales de los visitantes, provocaría que cerca de un tercio de los potenciales turistas reduzca su intención de viajar al país en los próximos años. De acuerdo con el estudio dado a conocer por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), junto a GSIQ y Oxford Economics, estos cambios tendrían un impacto considerable en el gasto de los visitantes internacionales, lo que representa un desafío para la economía y la competitividad turística de Estados Unidos.

Según informó el WTTC, la introducción de este requisito podría traer como consecuencia una disminución de hasta 15.700 millones de dólares (13.273,7 millones de euros) en el gasto de los turistas. Este descenso económico estaría acompañado por la posible pérdida de 157.000 puestos de trabajo, una cifra que triplica el promedio de empleos generados mensualmente en el país previsto para 2025. El organismo también detalló que la medida pondría en riesgo las exportaciones del sector de viajes, con un escenario de debilitamiento de la llegada de turistas extranjeros a territorio estadounidense.

El informe conjunto, publicado por el WTTC, señala que un 34% de las personas consultadas considera que sería menos probable visitar Estados Unidos en los próximos dos o tres años si las revisiones de redes sociales se incorporan a los requisitos de ingreso. Solo el 12% de los encuestados expresó que su disposición a viajar aumentaría. Esta diferencia representa un retroceso en la intención neta de viaje y subraya el potencial efecto de desincentivo sobre la llegada de turistas extranjeros.

El estudio recogió opiniones de quienes consideran que la política puede interpretarse como una medida de seguridad robusta; sin embargo, una proporción mayor de viajeros señaló que la iniciativa tornaría a Estados Unidos en un destino menos acogedor y menos atractivo tanto para visitas de ocio como de negocios. Esta perspectiva se suma a los desafíos del sector, que busca recuperar el dinamismo que perdió durante los periodos de cierre por la pandemia.

La presidenta y directora ejecutiva del WTTC, Gloria Guevara, destacó que la actitud de los visitantes en respuesta a estos cambios repercute económicamente en toda la industria turística estadounidense, especialmente en el contexto de una competencia global intensa. Guevara insistió en la importancia de evaluar detenidamente los efectos sobre la economía y el empleo antes de implementar modificaciones de tal magnitud. El medio WTTC consignó que, frente a competidores clave como Reino Unido, Japón, Canadá y Europa Occidental, la política de revisión de redes sociales resulta “significativamente más intrusiva”, lo cual posiciona a Estados Unidos en desventaja dentro del mercado turístico internacional.

En un escenario de alto impacto analizado por los autores del informe, la llegada de turistas internacionales podría descender en aproximadamente 4,7 millones, señalando una reducción del 23,7% en las visitas procedentes de países incluidos en el programa de autorización ESTA para el año 2026, si se compara con la situación habitual. Este retroceso en el flujo de visitantes implicaría no solo menos ingresos, sino también una presión adicional sobre los empleos directos e indirectos vinculados al turismo en Estados Unidos.

El estudio sugiere que, ante la posibilidad de estas políticas, la percepción internacional sobre el país como destino resulta perjudicada en comparación con alternativas igualmente desarrolladas. Las instituciones que participaron en la investigación advirtieron que la implementación de medidas consideradas invasivas puede provocar una reacción adversa significativa por parte de los mercados emisores, lo que coloca en juego tanto el bienestar económico de numerosas comunidades dependientes del turismo como la proyección de Estados Unidos en el escenario global de viajes.

Estas conclusiones refuerzan el mensaje dirigido a los legisladores estadounidenses sobre la necesidad de considerar con detalle las consecuencias económicas y sociales derivadas de nuevas exigencias de entrada. De acuerdo con lo difundido por el WTTC, la competitividad del sector y la protección de miles de puestos de trabajo podrían verse gravemente comprometidas si avanzan las restricciones bajo el formato contemplado, lo que pone de manifiesto la relevancia de tomar en cuenta las repercusiones amplias de cualquier ajuste en la política migratoria y de seguridad fronteriza.