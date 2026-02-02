Agencias

La Real Sociedad recurre la "escandalosa" expulsión de Brais Méndez en el derbi vasco

La directiva del club donostiarra presentó alegaciones para intentar revertir la sanción al mediocampista, quien fue despedido tras una controvertida jugada sin revisión del VAR que resultó determinante en el desenlace del clásico vasco

En el minuto 83, cuando la Real Sociedad ganaba por un gol de diferencia en el campo de San Mamés ante el Athletic Club, una acción sin el balón acaparó la atención y generó polémica. Según reportó el medio, el árbitro Guillermo Cuadra Fernández decidió expulsar de manera directa al centrocampista Brais Méndez tras una jugada conflictiva, que no contó con la intervención del VAR y terminó condicionando el resultado del encuentro. De acuerdo con la información publicada por la propia entidad donostiarra a través de la red social X, el club ha presentado alegaciones para intentar anular la sanción al futbolista.

El incidente ocurrió durante el tramo final del derbi vasco, en el marco de la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports. La Real Sociedad comunicó la medida adoptada para defender a su jugador, señalando su rechazo a lo que califican como una expulsión injusta. Como detalló la Real Sociedad en su comunicado, el episodio se originó cuando Aitor Paredes, defensa del Athletic Club, empujó a Méndez en una jugada en la que la pelota no estaba en disputa. El futbolista gallego intentó soltarse de la marca de su rival levantando el brazo, acción tras la cual el defensor local se dejó caer aparentando haber recibido una agresión.

El árbitro Guillermo Cuadra Fernández, se encontraba de espaldas al momento de los hechos y no recurrió a la revisión del VAR. Según consta en el acta arbitral, el motivo esgrimido para la expulsión fue que Brais Méndez habría cometido "conducta violenta por dar un manotazo en la cara a un adversario con uso de fuerza excesiva sin estar el balón en juego”. La Real Sociedad considera que la decisión tomada influyó directamente en el desenlace del partido, ya que el Athletic Club aprovechó la superioridad numérica y consiguió igualar el marcador cinco minutos después, por medio de Iñigo Ruiz de Galarreta.

El club donostiarra, en su comunicado publicado en la red social X, insistió en la importancia de revertir la sanción, argumentando el carácter determinante de la tarjeta roja en el desarrollo y el resultado final del clásico vasco. Según se desprende de la información facilitada, la entidad alega que la decisión del colegiado no solo dejó a su equipo en inferioridad numérica en los minutos clave, sino que además se adoptó en ausencia de la tecnología arbitral destinada a corregir posibles errores.

De acuerdo con lo consignado por el medio, la Real Sociedad reitera que la acción por la que se sancionó a Brais Méndez no puede considerarse violenta, defendiendo la intención del futbolista de simplemente sacudirse de una marca, sin voluntad de agredir. El club ha puesto el caso en manos de las instancias disciplinarias correspondientes de LaLiga, a la espera de que se valore su recurso y pueda reconsiderarse la decisión del árbitro.

La entidad donostiarra sostiene que la controversia suscitada por la expulsión de Méndez pone de manifiesto la relevancia de las herramientas tecnológicas como el VAR en acciones determinantes. El partido del domingo quedó condicionado por esta intervención arbitral que generó debate tanto en los banquillos como entre los aficionados y protagonistas del duelo vasco.

La Real Sociedad se encuentra, de esta manera, a la espera de la resolución sobre el futuro inmediato de Brais Méndez, quien permanece pendiente de la respuesta a las alegaciones presentadas tras el empate contra el Athletic Club.

