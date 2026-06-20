Colombia acusa a Milei de "intervenir" en las elecciones tras su respaldo a De la Espriella

El Ministerio de Exteriores de Colombia ha presentado una nota de protesta ante el Gobierno de Argentina rechazando las declaraciones de su presidente, Javier Milei, a quien acusa de "intervenir" directamente en el proceso electoral colombiano a solo dos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

"El Gobierno de Colombia considera que cualquier manifestación de apoyo, rechazo, presión o intervención de una autoridad extranjera orientada a favorecer o perjudicar a cualquiera de las candidaturas o campañas participantes constituye una actuación impropia en un asunto que compete exclusivamente al pueblo colombiano. Este tipo de pronunciamientos desconoce el deber de prudencia, responsabilidad y respeto mutuo que debe orientar las relaciones entre los Estados, especialmente durante el desarrollo de un proceso electoral", ha detallado la institución a través de un comunicado.

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Según ha detallado la Cancillería, Milei expresó su respaldo al candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella, a través de publicaciones en sus redes sociales los días 31 de mayo y 17 de junio, de cara a los comicios que celebrará el país este domingo 21 de junio.

La cartera, liderada por Rosa Villavicencio, ha calificado de "actuación impropia" lo sucedido y achaca las "inadmisibles expresiones agraviantes y descalificaciones difundidas en el marco de la comunicación" al Gobierno de Javier Milei, en referencia a sus comentarios durante la campaña al candidato oficialista, Iván Cepeda.

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"El Ministerio de Relaciones Exteriores recuerda que, mediante comunicado del 5 de junio de 2026, el Gobierno de Colombia expresó su profunda preocupación y rechazo frente a cualquier pronunciamiento o actuación de actores extranjeros dirigido a favorecer o perjudicar candidaturas, campañas, partidos o proyectos políticos", ha detallado la institución, que recuerda que el principio de no intervención "constituye un fundamento esencial del orden jurídico internacional".

EL CRECIENTE APOYO DE MILEI A SU CANDIDATO AFÍN EN COLOMBIA, EN EL PUNTO DE MIRA

Bogotá ha denunciado los mensajes en redes sociales de Javier Milei, fechados el 17 de junio y 31 de mayo, donde el mandatario reiteró su apoyo al candidato de ultraderecha de cara a la segunda vuelta.

"Todo mi apoyo a Abelardo De La Espriella para el 21 de junio", se leía en el mensaje publicado por Milei en sus redes sociales. El mandatario argentino reveló que "había hablado" por teléfono" con el aspirante y "coincidieron en algo fundamental": "más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico", puntualizó.

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A su vez, tras conocerse el resultado de la primera vuelta, Milei aseguraba estar convencido de que, si De la Espriella salía triunfador, "Colombia ingresaría nuevamente al concierto de las naciones libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad".