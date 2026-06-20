Comunidad costera de Ecuador rinde homenaje con un mural a activista polaca asesinada

Guayaquil (Ecuador), 19 jun (EFE).- La comunidad costera de Montañita, ubicada en la provincia ecuatoriana de Santa Elena, rindió este viernes un homenaje a la activista polaca Monika Silva, que fue encontrada sin vida el pasado 8 de junio en su casa de esa localidad, con la presentación de un mural y exigieron justicia por su asesinato.

El mural está ubicado en una pared del barrio El Tigrillo, donde ella vivía, y en él se plasmó su cara junto a la frase: "Que la verdad honre tu memoria y que tu legado inspire el futuro. ¡Aún viva!".

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Decenas de personas llegaron hasta la zona para recordar a Silva, quien era conocida por denunciar casos de presunta corrupción en esa provincia costera, relacionados con el medio ambiente, contratos públicos y tráfico de tierras, entre otros.

Uno de ellos fue Alfonso Ortiz, director de la organización Mochica Sumpa, quien trabajó junto a Silva en proyectos medioambientales. "Le pido a la ciudadanía que luchemos para que este caso no quede en la impunidad. Hay que estar alerta, vigilar el debido proceso y seguir haciendo eco de que este crimen debe ser investigado hasta las últimas consecuencias", mencionó a medios locales.

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Frente al mural, la comunidad colocó rosas blancas, y quienes asistieron al acto encendieron velas mientras amigos y vecinos le dedicaban algunas palabras de cariño y pedían justicia.

El homenaje se realizó horas después de que el equipo legal de la familia de la activista señalara en una rueda de prensa que la autopsia realizada a su cuerpo determinó que fue asesinada y que el caso está siendo investigado por el delito de femicidio.

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La defensa cuestionó unas declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, realizadas un día después del hallazgo del cuerpo en las que señaló que presumían que Silva se había suicidado, pues supuestamente habían encontrado en su casa "indicios necesarios para llegar a esa determinación".

La Delegación de la Unión Europea (UE) en el país andino y la Embajada de Polonia en Perú, acreditada también para Ecuador, solicitaron a las autoridades que el caso sea investigado de manera rápida, exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y garantizar que se asuman responsabilidades de acuerdo a ley.

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Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado a incluir entre las líneas de la investigación una posible vinculación con su labor de defensa de derechos humanos y sus denuncias de corrupción.

La Fiscalía y el Gobierno anunciaron que habían solicitado cooperación internacional y que, hasta el momento, Argentina había confirmado la participación de dos peritos médicos forenses, que serían veedores de la investigación. EFE