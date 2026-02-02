Agencias

La Junta pide "máxima precaución en las carreteras" de la región que mantiene 12 autonómicas cortadas

Las autoridades autonómicas advierten sobre riesgos debido a intensas lluvias y vientos, instando a consultar información oficial antes de desplazarse por rutas afectadas, mientras permanecen intransitables varios tramos de la red regional por temporales recientes

La recomendación de informarse a través de canales oficiales se ha convertido en una directriz prioritaria para los desplazamientos en Andalucía, luego de que la región permaneciera bajo alerta amarilla en la mayoría de sus provincias por intensas lluvias y rachas de viento. Esta advertencia cobra especial relevancia mientras se mantienen intransitables doce carreteras autonómicas a raíz de los efectos de sucesivas borrascas. De acuerdo con lo informado por la Junta de Andalucía, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha remarcado la necesidad de prestar atención a la información difundida por fuentes oficiales, como el servicio de emergencias 112.

Durante una comparecencia ante medios de comunicación en Córdoba, Rocío Díaz solicitó a quienes deban usar los vehículos que extremen la precaución y consulten previamente el estado de las vías. Según publicó la Junta de Andalucía, la titular de Fomento expuso que la comunidad mantiene doce tramos de carreteras de titularidad autonómica cerrados debido a las complicaciones ocasionadas por las lluvias y los fuertes vientos. Esta cifra no contempla los cortes parciales provocados por caídas de árboles u otros obstáculos derivados del mal tiempo, según detalló la propia consejera.

La situación ha generado una alerta en todas las provincias de la comunidad autónoma, a excepción de Almería, según consignó el mismo organismo autonómico. Las condiciones meteorológicas adversas afectan tanto la seguridad de la circulación como la disponibilidad de rutas, lo que ha impulsado a la Junta de Andalucía a insistir en la consulta de los avisos oficiales antes de programar cualquier desplazamiento por carretera.

Rocío Díaz insistió en la importancia de permanecer atentos al desarrollo de la borrasca que actualmente incide sobre la región. “Todo el mundo que tiene que coger el coche, se informe a través de los canales oficiales, a través del 112, porque están en alerta amarilla, por viento o por lluvia, todas las provincias de la comunidad autónoma, excepto Almería”, señaló la consejera, citada por la Junta de Andalucía. Subrayó además la necesidad de vigilar constantemente la evolución del clima para preservar la seguridad ciudadana.

En las últimas jornadas, el temporal ha generado incidencias que han obligado a los servicios de emergencia y de mantenimiento a intervenir reiteradamente. Según detalló el medio citado, los obstáculos y daños en la red viaria no se limitan a los cierres completos: las caídas de árboles y otros materiales sobre la calzada han producido cierres parciales y situaciones de riesgo adicionales, que se están gestionando conforme avanzan las operaciones de retirada y limpieza.

La Junta de Andalucía, a través de sus organismos competentes, actualiza constantemente la información referente al estado de las carreteras y a la situación meteorológica. En todos los comunicados se hace hincapié en la utilización de medios oficiales para consultar datos antes de emprender un viaje, con el objetivo de minimizar los riesgos asociados a la movilidad bajo condiciones meteorológicas desfavorables.

La presencia de la borrasca en Andalucía no solo afecta la conducción y el tráfico, sino que también implica un despliegue de recursos y una coordinación entre diferentes organismos autonómicos y provinciales. El seguimiento en tiempo real de la situación permite a las autoridades ajustar sus recomendaciones y responder con mayor agilidad ante cualquier nuevo incidente resultante del temporal, detalló la Junta de Andalucía en sus reportes recientes.

Díaz también reiteró el compromiso del gobierno andaluz para atender las incidencias en el menor tiempo posible, pero insistió en que la colaboración ciudadana resulta esencial, priorizando siempre la consulta de fuentes oficiales y evitando transitar por rutas cuya situación pueda representar un peligro, hasta que se restablezca la normalidad en todos los tramos de la red regional.

