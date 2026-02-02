La inversión en el sector 'insurtech' latinoamericano alcanza los 167 millones de euros en 2025, un 117% más

La inversión en el ecosistema 'insurtech' de Latinoamérica alcanzó los 199 millones de dólares (167 millones de euros) en 2025, un 117% más respecto al año anterior, según el informe 'Latam Insurtech Journey', elaborado por Digital Insurance Latam con el patrocinio de Mapfre.

El crecimiento que el sector está experimentando desde el segundo semestre de 2024 ha colocado a este último ejercicio como el tercero de mayor inversión en la región, solo por detrás del 2022 (215 millones de dólares, unos 181 millones de euros) y 2021 (425 millones de dólares, unos 358 millones de euros).

En este contexto alcista, el número total de 'startups' del ecosistema 'insurtech' latinoamericano se sitúa en 536 compañías, lo que se traduce en un crecimiento del 7% durante el 2025.

Teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad continúa a la baja un año más (8%), el crecimiento bruto se sitúa en un +15% anual, con 73 nuevas 'insurtech'.

Respecto a este último indicador, Argentina y México lograron mejorar su tasa de mortalidad, alcanzando un 1% y un 4%, respectivamente. En cambio, Brasil (10%) registró un aumento como consecuencia del proceso de saneamiento del ecosistema.

Brasil lidera el número de 'startups' del sector en esta región con 214, seguido de México (139) y Chile (100), mientras que Uruguay (+33%), Chile (+25%) y México (+16%) son los países en los que se ha observado un mayor crecimiento de estas empresas.

La expansión internacional creció un 21% en 2025, con un índice de internacionalización total del 19%. Así, Perú (67%), Argentina (32%) y Chile (28%) son los principales impulsores del aumento en el índice de expansión. No obstante, y debido a su tamaño y cultura, Brasil sigue siendo predominantemente interno, si bien el 11% de las 'startups insurtech' son extranjeras.

Por otra parte, el índice de atracción de 'insurtech' extranjeras se sitúa en un 32%, lo que se traduce en que tres de cada diez empresas de este sector en un mismo mercado son extranjeras. Los tres principales polos de atracción son México (41%), Perú (66%) y Colombia (54%).

"La perspectiva de crecimiento desde hace 4 años es impresionante. Durante estos - marcados por el inicio de la crisis de financiación en marzo de 2022 - el ecosistema vivió un profundo cambio: el 48% de las 'startups insurtech' desaparecieron y surgieron 330 nuevas, lo que representa un crecimiento del 28%", comentó el consejero delegado de Digital Insurance Latam y presidente de la Alianza Insurtech Panamericana (AIP), Hugues Bertín.