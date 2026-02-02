Agencias

La Fundación Alberto Contador dio una segunda oportunidad a 625 bicicletas en 2025

En su último balance anual, la organización reportó que más de seiscientas bicicletas recuperadas impulsaron proyectos solidarios, mientras cientos de unidades permanecen disponibles para próximas campañas enfocadas en equidad, responsabilidad ambiental y atención a comunidades vulnerables

El centro logístico de la Fundación Alberto Contador mantiene almacenadas 368 bicicletas destinadas a futuras campañas solidarias y actividades sociales, según la última nota de prensa difundida por la propia fundación. La asociación detalló que, durante el año 2025, la labor de recuperación y redistribución de bicicletas benefició concretamente a 625 unidades que pasaron a manos de nuevos usuarios o formaron parte de proyectos de sostenibilidad e inclusión. La organización enfatizó la importancia de estas iniciativas en el combate a la desigualdad y la promoción de la responsabilidad medioambiental, informó la Fundación Alberto Contador.

Según publicó la Fundación Alberto Contador, los datos recogidos durante el periodo anual reflejan que cerca de 1.000 personas y entidades optaron por entregar sus bicicletas usadas a los programas solidarios de la fundación, lo que originó una amplia movilización de recursos materiales y humanos. De estas bicicletas donadas, 625 recibieron reparación y reacondicionamiento para iniciar una segunda etapa de utilidad, mientras el resto permanece a la espera de asignación en el almacén de la organización, detalló el comunicado.

El informe interno destaca especialmente los meses de abril y octubre como los periodos con mayor actividad. De acuerdo con la fundación, en abril se realizaron 125 entregas y en octubre 99, este último marcado por iniciativas extraordinarias de apoyo tras la fuerte DANA (depresión aislada en niveles altos), fenómeno meteorológico que intensificó la necesidad de ayuda a comunidades vulnerables. La asociación remarcó que este resultado se alcanzó pese a la falta de una furgoneta durante seis meses, vehículo clave en la logística de entrega directa a los beneficiarios.

Durante el balance, la organización subrayó que, aunque el trabajo operativo se extiende durante todo el año, el proceso de reflexión y balance habitual inicia en enero. “Enero es tiempo de balance y reflexión”, cita la nota de prensa de la fundación. Según la asociación, este ciclo anual no solo representa una serie de tareas logísticas y administrativas, sino un esfuerzo continuo por fomentar la sostenibilidad y la integración social a través de la reutilización de bicicletas.

La Fundación Alberto Contador comunicó que todo el proceso implica una cooperación entre donantes, voluntarios y destinatarios finales. Las campañas impulsadas por la fundación no solo persiguen la redistribución de recursos materiales, sino también la promoción de valores asociados al respeto ambiental y la equidad social. En la nota, la entidad señaló: “No han sido solo 12 meses de trabajo; han sido 12 meses de segundas oportunidades, sostenibilidad e inclusión”.

La fundación insistió en que disponer de un stock significativo de bicicletas listas para futuras entregas permite atender emergencias, coordinar respuestas rápidas ante necesidades urgentes y planificar nuevas actividades solidarias de forma eficiente. Además, informó que mantiene abiertas las puertas para recibir nuevas donaciones y fomentar alianzas con entidades públicas y privadas.

Tal como difundió la propia Fundación Alberto Contador, la continuidad de estas campañas contempla la atención prioritaria a colectivos vulnerables y la implicación activa en causas ambientales. Los proyectos desarrollados en 2025 incorporaron acciones para reducir residuos y aportar alternativas de movilidad sostenible, consolidando a la bicicleta como herramienta social y ambientalmente responsable.

El balance anual refleja que, a pesar de las dificultades logísticas y materiales que se presentaron, la asociación sostiene su objetivo de conectar la solidaridad con la sostenibilidad ambiental, manteniendo proyectos enfocados en la equidad y el compromiso comunitario, conforme a lo reportado en la información oficial de la Fundación Alberto Contador.

