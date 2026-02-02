La Fundación Alberto Contador dio una segunda oportunidad a 625 bicicletas en 2025

El centro logístico de la Fundación Alberto Contador mantiene almacenadas 368 bicicletas destinadas a futuras campañas solidarias y actividades sociales, según la última nota de prensa difundida por la propia fundación. La asociación detalló que, durante el año 2025, la labor de recuperación y redistribución de bicicletas benefició concretamente a 625 unidades que pasaron a manos de nuevos usuarios o formaron parte de proyectos de sostenibilidad e inclusión. La organización enfatizó la importancia de estas iniciativas en el combate a la desigualdad y la promoción de la responsabilidad medioambiental, informó la Fundación Alberto Contador.

Según publicó la Fundación Alberto Contador, los datos recogidos durante el periodo anual reflejan que cerca de 1.000 personas y entidades optaron por entregar sus bicicletas usadas a los programas solidarios de la fundación, lo que originó una amplia movilización de recursos materiales y humanos. De estas bicicletas donadas, 625 recibieron reparación y reacondicionamiento para iniciar una segunda etapa de utilidad, mientras el resto permanece a la espera de asignación en el almacén de la organización, detalló el comunicado.

El informe interno destaca especialmente los meses de abril y octubre como los periodos con mayor actividad. De acuerdo con la fundación, en abril se realizaron 125 entregas y en octubre 99, este último marcado por iniciativas extraordinarias de apoyo tras la fuerte DANA (depresión aislada en niveles altos), fenómeno meteorológico que intensificó la necesidad de ayuda a comunidades vulnerables. La asociación remarcó que este resultado se alcanzó pese a la falta de una furgoneta durante seis meses, vehículo clave en la logística de entrega directa a los beneficiarios.

Durante el balance, la organización subrayó que, aunque el trabajo operativo se extiende durante todo el año, el proceso de reflexión y balance habitual inicia en enero. “Enero es tiempo de balance y reflexión”, cita la nota de prensa de la fundación. Según la asociación, este ciclo anual no solo representa una serie de tareas logísticas y administrativas, sino un esfuerzo continuo por fomentar la sostenibilidad y la integración social a través de la reutilización de bicicletas.

La Fundación Alberto Contador comunicó que todo el proceso implica una cooperación entre donantes, voluntarios y destinatarios finales. Las campañas impulsadas por la fundación no solo persiguen la redistribución de recursos materiales, sino también la promoción de valores asociados al respeto ambiental y la equidad social. En la nota, la entidad señaló: “No han sido solo 12 meses de trabajo; han sido 12 meses de segundas oportunidades, sostenibilidad e inclusión”.

La fundación insistió en que disponer de un stock significativo de bicicletas listas para futuras entregas permite atender emergencias, coordinar respuestas rápidas ante necesidades urgentes y planificar nuevas actividades solidarias de forma eficiente. Además, informó que mantiene abiertas las puertas para recibir nuevas donaciones y fomentar alianzas con entidades públicas y privadas.

Tal como difundió la propia Fundación Alberto Contador, la continuidad de estas campañas contempla la atención prioritaria a colectivos vulnerables y la implicación activa en causas ambientales. Los proyectos desarrollados en 2025 incorporaron acciones para reducir residuos y aportar alternativas de movilidad sostenible, consolidando a la bicicleta como herramienta social y ambientalmente responsable.

El balance anual refleja que, a pesar de las dificultades logísticas y materiales que se presentaron, la asociación sostiene su objetivo de conectar la solidaridad con la sostenibilidad ambiental, manteniendo proyectos enfocados en la equidad y el compromiso comunitario, conforme a lo reportado en la información oficial de la Fundación Alberto Contador.