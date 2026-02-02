Jorge Bárcenas reaparece y da la cara tras su broma 'pesada' a Victoria Federica

El dj Jorge Bárcenas se refirió a la relación sentimental actual de Victoria Federica con Jorge Navalpotro, destacando su satisfacción por la felicidad de la pareja. Según recogió el medio que informa el caso, el dj expresó: “Me alegro, me alegro mucho”, al ser consultado sobre el vínculo de su exnovia con el empresario de la noche, tras su sonado distanciamiento hace casi cuatro años. De acuerdo con lo reportado por la misma fuente, dichos comentarios surgieron en el contexto de las declaraciones públicas ofrecidas por Bárcenas después de protagonizar un episodio que involucró a la influencer en el Movistar Arena de Madrid.

El medio precisó que la intervención de Bárcenas tuvo lugar durante un espectáculo del cómico Juan Dávila, donde el dj subió al escenario y, animado por el comediante, realizó una llamada telefónica a Victoria Federica. Durante la llamada, le confesó que la echaba de menos. Esta acción generó una reacción inmediata por parte de la joven, quien interrumpió la comunicación colgando el teléfono y bloqueó a Bárcenas en redes sociales. La situación generó incomodidad en la destinataria de la llamada, quien se distanció aún más del foco mediático para centrarse en su vida personal junto a Navalpotro, con quien compartió un reciente viaje a Abu Dabi para celebrar el 88 cumpleaños del Rey Juan Carlos, según el mismo relato periodístico.

El dj explicó su comportamiento y defendió que su actuación se trató de una acción puntual influida por el formato humorístico del evento. Bárcenas recalcó: “Bueno, yo creo que no hay que sacarlo de contexto, sí, no hay que sacarlo de contexto, es una cosa de un cómico y, oye, ha sido una cosa puntual, yo respeto a todo el mundo ante todo y creo que hay que entenderlo”. De acuerdo con lo publicado por el medio, el dj insistió en el carácter excepcional del gesto y manifestó respeto hacia su expareja así como hacia todas las personas involucradas.

Durante sus declaraciones, Bárcenas también sostuvo que Victoria Federica posee sentido del humor y expresó su confianza en que la influencer no se haya sentido agraviada por la broma realizada en ese contexto. Tal como informó el medio, el dj reiteró su deseo de felicidad tanto para su exnovia como para quienes la rodean, especialmente en vistas de los avances de su vida emocional y social lejos del entorno que ambos compartieron cuando residieron juntos en el centro de Madrid entre 2019 y 2022.

Consultado sobre otros asuntos de actualidad relacionados con la familia real, Bárcenas evitó pronunciarse respecto a la publicación de las memorias de Iñaki Urdangarín, expresando: “no sabía” nada acerca del tema. El dj compartió, según consignó el medio, que desea lo mejor tanto al Rey Juan Carlos como a la Reina Sofía, quien atraviesa una etapa delicada tras la reciente muerte de su hermana Irene de Grecia. De esta manera, Bárcenas reafirmó su posición de respeto general hacia todas las personas al ser interpelado sobre cuestiones relativas al entorno de la Casa Real española.

El episodio protagonizado por Bárcenas y su posterior aclaración sobre el incidente aparecen en un contexto de atención pública a la vida privada de figuras con relevancia mediática. Según lo consignado, Victoria Federica optó por limitar sus apariciones y concentrarse en su relación con Navalpotro, distanciándose de polémicas surgidas tras el espectáculo en el Movistar Arena.

La relación entre Bárcenas y Victoria Federica se mantuvo en un perfil discreto durante los años previos a la ruptura, que aconteció hace casi cuatro años y llegó a incluir la convivencia en Madrid. Tal como recordó el medio, la reacción de la influencer tras la intervención pública de su expareja evidenció malestar y la decisión de marcar distancia tanto en el ámbito digital como en el personal.

El caso expone cómo determinados sucesos con componentes humorísticos pueden afectar de manera pública a las figuras que ya mantienen su vida privada bajo el escrutinio de los medios. La intervención de Bárcenas y las respuestas recabadas por el medio evidenciaron, además, que para el dj el vínculo pasado con su exnovia quedó en buenos términos, mencionando únicamente buenos deseos para Victoria Federica, su actual pareja y los allegados a la Casa Real, sin emitir valoraciones adicionales sobre los acontecimientos recientes relacionados con la familia.