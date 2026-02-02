Israel "no acepta" el uso de símbolos de la Autoridad Palestina por el gobierno tecnócrata de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este lunes que Israel "no acepta" la utilización de símbolos de la Autoridad Palestina por parte del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), el gobierno tecnócrata encargado de gestionar la Franja de Gaza conforme al plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump.

"El logotipo del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG) que se presentó a Israel era totalmente distinto del publicado esta tarde", ha planteado Netanyahu en un mensaje oficial publicado en la noche del lunes.

"Israel no va a aceptar la utilización de un símbolo de la Autoridad Palestina. La Autoridad Palestina no participa en la administración de Gaza", ha añadido.

La CNAG ha cambiado su imagen de perfil en redes sociales este lunes por una de un águila hierática muy similar a la utilizada por la Autoridad Palestina. Anteriormente tenía un diseño de un ave en movimiento con colores similares a los de la bandera palestina delante de un perfil urbano con edificios altos.