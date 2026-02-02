Irán incauta seis embarcaciones sospechosas de contrabando frente a la isla de Qeshm

Las autoridades de Irán han anunciado este lunes la incautación de seis embarcaciones sospechosas de participar en labores de contrabando frente a las costas de la isla de Qeshm, en el sur del país.

El comandante de la base naval de Qeshm ha indicado que las incautaciones se enmarcan en "una patrulla" en la zona y ha agregado que la operación ha permitido incautar combustible para motores, 750.000 cigarrillos y 640 teléfonos móviles, entre otro material.

Así, ha especificado que también se han incautado 500 kilogramos de limón desecado, 360 pares de zapatos, 170 piezas de tela, 45 pantallas de ordenador, 60 AirPods, 170 cables conectores, antes de resaltar que cinco sospechosos han sido detenidos, según ha recogido la cadena de televisión pública, IRIB.

Irán ha llevado a cabo durante los últimos años decenas de incautaciones de barcos, una de las principales rutas de tráfico marítimo del mundo, argumentando que transportaban combustible de contrabando y alegando violaciones de la normativa de navegación marítima.