Irán afirma que "examina" los detalles de "varios procesos diplomáticos" para reiniciar conversaciones con EEUU

Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, destacó en conferencia de prensa que países de la región acudieron a la mediación y colaboran para rebajar la confrontación y evitar un aumento de tensiones entre Teherán y Washington. Según consignó la cadena IRIB y otras fuentes recogidas por Europa Press, el Gobierno iraní evalúa diversas propuestas y alternativas diplomáticas destinadas a retomar contactos con Estados Unidos, en un momento de máxima presión marcado por amenazas desde Washington y episodios recientes de violencia.

De acuerdo con Europa Press, Baqaei afirmó que “en esta etapa estamos examinando los detalles de varios procesos diplomáticos”, remarcando la relevancia del papel asumido por actores regionales en el intercambio de mensajes con la administración estadounidense. El portavoz valoró el trabajo conjunto de países vecinos para impedir el agravamiento de la disputa y se distanció del enfoque adoptado por gobiernos europeos, a quienes acusó de alentar un incremento en la tensión.

El medio europeo señaló que el vocero iraní mencionó que la preocupación de los países de la región surge de la conciencia sobre los riesgos asociados a una escalada militar, en respuesta a las advertencias y amenazas lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump. Tras los recientes bombardeos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025, que causaron la muerte de más de 1.100 personas, Teherán advirtió sobre el peligro de que nuevos ataques provoquen un conflicto más amplio en Oriente Próximo.

Baqaei sostuvo que el Gobierno iraní permanece abierto al diálogo y a aprovechar los canales diplomáticos, aunque resaltó que las amenazas y la presión son incomparables con el espíritu de negociación. Según reportó Europa Press, el portavoz señaló que las experiencias previas de Irán durante la última década, caracterizadas por lo que describió como "violaciones de sus promesas y engaños" por parte de Estados Unidos, pesan en la evaluación actual de cualquier nuevo proceso de conversaciones.

El mismo funcionario recordó que la desconfianza se profundizó tras lo ocurrido durante la llamada "guerra de doce días", refiriéndose a la ofensiva coordinada en junio de 2025 por Israel, con participación estadounidense, y que coincidió con un momento en el que Irán y Estados Unidos mantenían contactos para alcanzar un nuevo pacto nuclear. En opinión de las autoridades iraníes, ese ataque demostró, según lo reportado por Europa Press, que Washington apostaba por la presión militar en vez de una solución negociada.

Baqaei puntualizó que, para cualquier conversación sobre el asunto nuclear, Irán plantea como base los tratados internacionales y el derecho internacional, sin aceptar la imposición de nuevos marcos fuera del acuerdo firmado en 2015. Enfatizó además que el país reclama el levantamiento de sanciones consideradas opresivas como condición previa a nuevas negociaciones y que el uso pacífico de la energía nuclear por parte de Irán está reconocido en esos instrumentos jurídicos internacionales.

El medio Europa Press detalló que durante los días previos, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, sostuvo encuentros y conversaciones telefónicas con sus homólogos de estados como Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Pakistán y Turquía. El objetivo de estos contactos ha sido analizar las amenazas estadounidenses y explorar un marco de entendimiento para reiniciar el diálogo entre Irán y Estados Unidos. El jefe de la diplomacia iraní también cumplió una agenda de trabajo en Ankara.

Turquía se expresó públicamente en contra de una posible ofensiva militar estadounidense contra Irán, mientras que Arabia Saudí solicitó moderación en la crisis e hizo saber a Teherán que su territorio no sería utilizado por terceros para lanzar ataques contra suelo iraní. A pesar de estos esfuerzos, según documentó Europa Press, el presidente Trump ha persistido con advertencias e incrementado la presencia militar de Estados Unidos en la región.

El origen de la confrontación actual reside en la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015, decisión adoptada en 2018 por la administración Trump y que vació de efecto el pacto que limitaba el desarrollo nuclear iraní. Desde entonces, la Administración estadounidense ha impuesto sucesivas rondas de sanciones y mantenido un discurso de presión máxima sobre Teherán. Las autoridades iraníes insisten en que el argumento nuclear constituye una excusa para aplicar presiones económicas, sanciones, y eventualmente justificar acciones militares.

Teherán calificó de desleal el bombardeo llevado a cabo por fuerzas estadounidenses e israelíes en pleno proceso de acercamiento diplomático, argumentando que el ataque evidenciaba la voluntad de Washington de mantener la tensión y no avanzar hacia una solución dialogada. En la rueda de prensa cubierta por IRIB y citada por Europa Press, Baqaei sostuvo que el marco para cualquier negociación debe limitarse estrictamente a los tratados internacionales existentes, y descartó cualquier escenario que implique la formulación de nuevos parámetros ajenos al derecho internacional vigente.

Los contactos diplomáticos en Oriente Próximo continúan intensificándose en busca de opciones que permitan evitar un nuevo ciclo de confrontación armada, a la vez que Irán reitera su exigencia del fin de las sanciones para que cualquier futuro proceso de negociación tenga viabilidad.