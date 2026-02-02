Iñaki Urdangarín, a corazón abierto en 'Lo de Évole': "Perdí en humildad, en valorar las cosas más sencillas"

La relación con su actual pareja, Ainhoa Armentia, representa para Iñaki Urdangarín un factor clave en el proceso de reconstrucción personal tras los difíciles años que siguieron al Caso Noós y su experiencia en prisión. Según publicó la revista ¡Hola! y reportó recientemente el programa 'Lo de Évole', Urdangarín ha expresado que el apoyo de Armentia le ha permitido reencontrarse con una felicidad basada en aspectos esenciales de la vida. El exduque de Palma señaló que esta etapa lo impulsa a aprovechar de forma consciente el tiempo y valorar detalles que antes pasaban inadvertidos en la intensidad de la vida pública.

Tal como detalló ‘Lo de Évole’ en La Sexta, la autobiografía de Iñaki Urdangarín, cuyo lanzamiento está previsto para el 12 de febrero bajo el título 'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes', se anticipa como uno de los libros con más expectativa de la temporada. En la entrevista emitida, Urdangarín realizó un repaso sincero de los momentos más determinantes de su biografía, donde la pérdida de humildad y la dificultad para valorar las cosas simples marcaron el trayecto vital de los últimos años. El medio recordó que el exjugador de balonmano ya había revelado en la portada de la revista ¡Hola! que el cumplimiento de la condena en la prisión de Brieva significó el fin de su matrimonio con la infanta Cristina, relatando que la relación "acabó con nuestra relación de pareja, ya que nos habíamos convertido en dos buenos amigos unidos por nuestros cuatro maravillosos hijos".

En la conversación con Jordi Évole, Urdangarín se refirió al paso del tiempo, la prisión y la posterior reconstrucción personal como experiencias que afectaron su vida profundamente. "Dolor mucho, evidentemente, hay una etapa que dura trece años hasta la salida de Brieva, y luego un poco la reconstrucción posterior que tiene un precio alto y que cuesta, es un periodo en el que veo dureza y dolor", relató durante la emisión en La Sexta, asumiendo la decepción por algunos giros inesperados en su entorno cercano: "creo que todo el mundo intenta hacer lo mejor posible las cosas, y hay cosas que no me esperé que fuesen así. Pero no había tiempo de reacción, había que salir adelante".

De acuerdo con la reseña de la entrevista hecha por 'Lo de Évole', el exduque de Palma comentó que la ruptura matrimonial resultó un proceso con consecuencias familiares significativas. Relató que cuando inició su vida junto a la hija del Rey Juan Carlos, todo parecía favorable y pleno de posibilidades, y admitió que no tuvo plena conciencia de las facilidades con las que contaba en ese entonces. Habló sobre su percepción de la infanta Cristina, describiéndola como una persona cercana, inteligente, bondadosa y valiente, aludiendo a su decisión de afrontar juntos los desafíos inherentes a la vida institucional. También evocó la advertencia temprana de su propio padre, quien le anticipó la complejidad de formar parte de una familia con responsabilidades públicas y privadas entrelazadas de manera constante.

En cuanto a su convivencia con la Familia Real, Urdangarín señaló que la relevancia del rol institucional siempre condicionó la dinámica interna, predominando las exigencias de la monarquía sobre cualquier otra conversación o toma de decisión. Con respecto a los Reyes Eméritos, ofreció opiniones diferenciadas. Sobre la reina Sofía destacó su honestidad y transparencia desde el primer encuentro, describiendo una relación de curiosidad y afinidad por el deporte. Sobre el rey Juan Carlos, manifestó haber compartido momentos distendidos y alegres, señalando la facilidad para comunicarse a través de intereses comunes relacionados con el deporte.

En la entrevista, Jordi Évole abordó el tema de si la Casa Real le forzó a dejar su carrera de balonmano. Urdangarín aclaró que la decisión de retirarse a los 32 años fue enteramente propia, motivada por la llegada de sus hijos y la percepción de que no podría compaginar el deporte de alto nivel con los nuevos compromisos institucionales. Reflexionando acerca de esta elección, dijo: "nadie me pidió que lo dejara, pero Juan ya había nacido, Pablo venía en camino... Con el tiempo pensé que no analicé bien esta situación. No hay nada más chulo que el deporte de élite, esa adrenalina... Debí haber apurado un poco más".

Hablando sobre su ascenso en la vida pública y las consecuencias derivadas de sus decisiones materiales, Urdangarín reconoció que durante esa época perdió perspectiva y capacidad de valorar las cosas sencillas. Uno de los errores que identificó fue la compra del palacete de Pedralbes en Barcelona. "¿Qué necesidad tenía de comprarme la casa de Barcelona? tienes recursos, tienes éxito. Te rodeas de gente boyante. Te contagias de eso y no me hacían falta. Empiezas a pensar y crees que lo puedes hacer. Y aunque la hipoteca pueda ser alta en proporción, los ingresos eran posibles", expresó en el programa, insistiendo en que no realizaron nada que considerara éticamente inaceptable.

En la actualidad, según manifestó Urdangarín en 'Lo de Évole', busca ejercer mayor control sobre sus propias decisiones. Comentó que su relación con Ainhoa Armentia le permitió vivir una etapa caracterizada por el entendimiento y la ausencia de juicio, describiéndolo como un cambio fundamental respecto a sus experiencias pasadas. Expresó que siente la necesidad de recuperar el tiempo perdido y aprovechar cada momento junto a las personas que ahora componen su entorno.

Jordi Évole planteó en tono de broma si las memorias de Urdangarín podrían superar en ventas a las del rey Juan Carlos tituladas 'Reconciliación'. El exduque respondió con humor que a pesar de lo que se podría pensar, ve poco probable que ocurra algo así: "Él es un personaje global, con una trayectoria larguísima... Eso no sucederá. Tendría su gracia, pero no creo que suceda", manifestó según lo reportado en La Sexta.