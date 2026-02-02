La ausencia del alero Giannis Antetokounmpo marcó un punto de inflexión para los Milwaukee Bucks, que acumularon su quinta derrota consecutiva en la NBA, al caer de forma abultada ante los Boston Celtics. Según reportó la prensa deportiva, el encuentro, correspondiente a la jornada de la Fase Regular de la temporada 2025-2026, terminó con un marcador de 107 a 79 a favor del equipo de Boston, que se afianza así en los puestos altos de la Conferencia Este.

El medio informó que el jugador español Hugo González participó durante más de 17 minutos en este enfrentamiento, aunque no logró sumar puntos. Pese a fallar sus tres intentos desde la línea de triple, González mostró presencia en el apartado defensivo, obteniendo cinco rebotes y recuperando el balón en dos ocasiones durante su estancia sobre la pista. Su equipo, dirigido por la ofensiva destacada de Jaylen Brown y Anfernee Simmons, quienes sumaron 30 y 27 puntos respectivamente, dominó el encuentro de principio a fin.

De acuerdo con lo publicado, los Celtics arrancaron el partido imponiendo un ritmo intenso desde el primer cuarto, lo que se reflejó en el resultado final. La ausencia de Antetokounmpo condicionó el rendimiento de los Bucks, quienes no lograron encontrar alternativas efectivas en ataque frente a una defensa sólida de Boston. Los medios detallaron que el conjunto dirigido por Boston supo aprovechar las debilidades de su adversario, asegurando la segunda victoria consecutiva que les mantiene en la tercera posición de la Conferencia Este.

Los datos de González contrastan con la producción ofensiva del resto del equipo. Aunque el alero madrileño no consiguió abrir su casillero anotador, medios como los mencionados remarcaron su aporte en la contención rival, especialmente en tareas de rebote y robos de balón. La labor del español estuvo centrada en facilitar segundas oportunidades a los Celtics y evitar que Milwaukee pudiera recortar distancias durante los tramos en que la rotación principal del equipo descansaba.

Tal como consignó la cobertura, la defensa de Boston marcó diferencias durante los cuatro periodos, dejando a los Bucks por debajo de los 80 puntos, una cifra baja para la media de la actual temporada. Andrew Simmons y Jaylen Brown, máximos anotadores del cuadro local, lideraron tanto la faceta ofensiva como la presión defensiva, capitalizando los fallos de tiro de sus rivales y construyendo ventajas cada vez más amplias conforme avanzaba el partido.

Según la información proporcionada, los Celtics lograron administrar su rotación para dar minutos a jugadores secundarios, incluido González, permitiendo a los titulares llegar descansados a los próximos compromisos. Mientras tanto, los Bucks no encontraron respuestas para revertir su mala racha, mostrando deficiencias tanto en ataque como en la contención de las penetraciones y tiros exteriores de Boston.

La contundencia del resultado final y el dominio ejercido por los Celtics evidenciaron la actual diferencia entre ambos equipos, especialmente tras la baja de Antetokounmpo en los Bucks. La prensa recogió declaraciones posteriores al partido en las que los protagonistas resaltaron la importancia de mantener la intensidad para continuar escalando posiciones en el Este, donde la competencia sigue abierta por los primeros puestos.

El desempeño colectivo de Boston refuerza sus aspiraciones de cara a la siguiente fase de la campaña, según reportes de distintos medios. La aportación de González en defensa se valora en el contexto de su adaptación a la liga y al esquema de juego del equipo, mientras se espera una mayor eficacia en el apartado ofensivo en futuros partidos. Los Celtics, con esta victoria, suman impulso para encarar la recta final de la fase regular, quedando a la espera de los próximos duelos directos por el liderato de la conferencia.

Por parte de los Milwaukee Bucks, según lo difundido, las ausencias, especialmente la del jugador griego, destacan como un factor determinante en la actual secuencia de derrotas, que sitúa al equipo en una posición delicada en la clasificación. Analistas deportivos subrayan que la recuperación de Antetokounmpo será clave para revertir la tendencia negativa y aspirar a mejores resultados en los compromisos venideros.

Mientras tanto, la jornada deja a los Celtics como uno de los equipos más sólidos defensivamente en la competición, y a Hugo González con margen de mejora en su desempeño ofensivo. El resultado final acentúa la brecha real entre ambos conjuntos y confirma la dinámica ascendente de Boston, en una conferencia marcada por la competencia constante por los primeros lugares, tal como reportó la cobertura especializada.