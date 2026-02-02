Grok Imagine 1.0 genera vídeos de mayor resolución, con mejor sincornización de la música, de hasta 10 minutos

Las capacidades de animación de fotografías antiguas y la creación de contenido viral a partir de memes de noticias se han integrado en la última versión de Grok Imagine, la plataforma de inteligencia artificial para generación de vídeo desarrollada por xAI. Esta actualización permite no solo transformar imágenes estáticas del pasado en secuencias en movimiento, sino también producir vídeos de alta resolución que alcanzan hasta los diez minutos de duración. Según informó xAI a través de la red social X, estas incorporaciones representan el avance más importante hasta la fecha para su sistema, tanto en calidad audiovisual como en la precisión de seguimiento de instrucciones por parte del usuario.

La compañía detalló que Grok Imagine 1.0 aumenta la definición de las producciones hasta los 720 píxeles, al tiempo que logra que los movimientos sean perceptiblemente más fluidos y los detalles de las escenas, más nítidos. Este progreso se atribuye a la capacidad renovada del modelo para interpretar con mayor exactitud las indicaciones proporcionadas por quienes utilizan la herramienta, lo que resulta en contenidos más adaptados a las solicitudes específicas y más extensos que versiones anteriores.

xAI reportó también mejoras relevantes en el tratamiento del sonido en sus vídeos. La música de fondo, según detalló la empresa, se ajusta ahora de modo más preciso al ritmo y la atmósfera de la secuencia, mientras que las voces de los personajes adquieren una expresividad superior que contribuye al realismo general de las producciones. Tal como publicó la compañía, estos desarrollos buscan ampliar tanto la funcionalidad de Grok Imagine como el rango de aplicaciones creativas a disposición de los usuarios.

Entre las nuevas funciones, la opción de animar fotografías antiguas permite dotar de movimiento imágenes históricas, lo que abre la posibilidad de elaborar documentos audiovisuales que reaniman archivos estáticos. Adicionalmente, Grok Imagine 1.0 suma utilidades específicas para generar memes basados en noticias, con la intención de fomentar la viralidad de contenidos y responder a tendencias informativas en tiempo real, según consignó xAI.

El medio X recuerda que Grok Imagine ya ofrecía herramientas de generación audiovisual, pero la versión 1.0 representa un cambio en la escala de las producciones posibles. Los vídeos pueden ahora extenderse hasta diez minutos, una duración inusual entre los sistemas de inteligencia artificial enfocados en la creación de vídeos a partir de instrucciones de texto o imágenes estáticas.

De acuerdo con lo informado por xAI, la actualización responde tanto a la demanda por vídeos más largos como a la búsqueda de una mejor integración entre imagen y sonido, dos aspectos que anteriores versiones no cubrían con igual nivel de detalle. Además, la mayor resolución alcanzada en los nuevos vídeos favorece la visualización en pantallas de diferentes características, lo que amplía el rango de uso de los contenidos generados.

Las instrucciones personalizadas para la generación de vídeo constituyen otro de los puntos sobresalientes de Grok Imagine 1.0. xAI subrayó que la comprensión precisa de los requerimientos del usuario redunda en producciones más satisfactorias, optimizando tanto el flujo de trabajo de creadores de contenido como la utilidad profesional del sistema.

A través de los anuncios en X, la empresa situó a Grok Imagine 1.0 como el mayor salto de su plataforma desde el lanzamiento inicial, vinculando la actualización tanto a la tecnología subyacente como al conjunto de nuevas posibilidades para usuarios. Esta evolución de la herramienta de generación de vídeo por inteligencia artificial se inscribe en una estrategia de xAI por expandir su presencia en el sector audiovisual y reforzar la utilidad de sus sistemas para fines creativos, documentales y de entretenimiento, según detalló la compañía.