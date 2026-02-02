Google amplía de nuevo el plazo para que los usuarios de Fitbit migren sus datos

Aquellas personas que no deseen conservar su historial de datos de salud y entrenamientos almacenados en dispositivos de Fitbit podrán optar por borrar esta información por sí mismas o dejar que se elimine de manera automática después del 15 de julio. Según reportó el medio, Google amplió recientemente los plazos para que los usuarios de pulseras y relojes Fitbit realicen la transición de sus perfiles a una cuenta de Google, permitiendo así que quienes utilicen estos dispositivos cuenten con más tiempo para decidir el futuro de sus datos personales.

De acuerdo con la información publicada, el nuevo límite para migrar los datos de la cuenta de Fitbit a una cuenta de Google se estableció en el 19 de mayo de este año. Hasta esa fecha, los propietarios de productos de la marca continuarán accediendo a los servicios asociados, como la monitorización de la salud y la gestión de entrenamientos. Google detalló en su página de ayuda sobre la migración que, tras el 19 de mayo, los usuarios que no hayan transferido su información tendrán la opción de descargarla o eliminarla hasta el 15 de julio, fecha posterior a la cual la información restante se eliminará de forma definitiva.

La integración de Fitbit en el ecosistema de Google comenzó en 2021, cuando la empresa adquirió la marca y absorbió sus dispositivos de monitoreo de salud, como relojes y pulseras inteligentes, integrando funcionalidades específicas a la plataforma WearOS. El proceso de transición se ha extendido, ya que ya en 2022 Google había comunicado que para 2025 dejaría de prestar soporte para el acceso mediante cuentas originales de Fitbit, promoviendo en su lugar el inicio de sesión exclusivo con cuentas de Google.

El medio señaló que las fechas de transición han sufrido varias modificaciones. En marzo de este año, Google informó que el plazo final para migrar perfiles se aplazaba hasta el 2 de febrero de 2026. No obstante, dicha fecha fue nuevamente ajustada tras una actualización en la comunicación oficial, situando ahora el vencimiento para la migración en mayo de 2024 y la eliminación definitiva de los datos en julio.

De acuerdo con la fuente, esta nueva extensión busca dar oportunidad a los usuarios para no perder el registro histórico generado durante el uso de dispositivos Fitbit, especialmente los datos relacionados con la actividad física, el sueño y otros indicadores de bienestar monitorizados a través de estas plataformas. Para aquellos usuarios que prefieran que su información no se conserve, existe la posibilidad de proceder con la eliminación manual en cualquier momento previo a la fecha límite asignada.

La adquisición de Fitbit por parte de Google representó un cambio significativo para quienes utilizaban los servicios de salud y actividad física de la marca, ya que conllevó la integración progresiva de tecnologías y plataformas y la redefinición de los sistemas de autenticación y protección de datos personales. Según detalló el medio, este proceso paulatino ha implicado ajustes seculares en la gestión del acceso, con el objetivo de unificar la experiencia del usuario y reforzar los estándares de seguridad y privacidad de la información almacenada.

Según consignó la fuente, el enlace a la página de ayuda de Google explica paso a paso cómo transferir los datos y cambiar de cuenta, además de ofrecer instrucciones para descargar el histórico o proceder a su eliminación antes de la fecha tope. Así, las personas que decidan continuar en el ecosistema de Google con sus dispositivos Fitbit no experimentarán pérdida de información esencial respecto al seguimiento de su salud y sus rutinas de ejercicio. Los usuarios que opten por abandonar la plataforma o no realizar la migración simplemente verán cómo sus datos desaparecen tras el 15 de julio, de acuerdo a la actualización oficial.

El medio también mencionó que Google ha reiterado la importancia de completar este proceso para mantener la continuidad de los servicios y las funcionalidades de los dispositivos, subrayando la disponibilidad de ayuda y recursos para facilitar la transición a quienes utilicen relojes o pulseras de la marca. Además, la empresa recordó que la decisión de migrar, descargar o eliminar la información queda a criterio de los usuarios, quienes podrán administrar sus historiales hasta las fechas señaladas.