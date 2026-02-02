El PMI industrial de EE.UU. se aceleró en enero con una creciente brecha de fondo entre producción y demanda

Las fábricas estadounidenses han generado más productos de los que han vendido durante el último trimestre, alcanzando un nivel no registrado desde la crisis financiera mundial de 2009, advirtió Chris Williamson, economista jefe de S&P Global, citado por el medio S&P Global. En ese contexto, la producción manufacturera de Estados Unidos logró su mayor avance en casi dos años al comienzo de 2024, aunque este crecimiento se asentó, en parte, sobre un incremento de inventarios que podría acarrear desafíos para la industria si la demanda no se recupera.

Según informó S&P Global, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) correspondiente a enero subió hasta los 52,4 puntos, en comparación con los 51,8 marcados el mes anterior. Este resultado encadenó seis meses consecutivos en terreno positivo y representó el mejor ritmo de aceleración de la producción industrial desde mayo de 2022. La agencia destacó que, si bien el impulso de la actividad industrial fue significativo, el crecimiento se sustentó principalmente en una acumulación de existencias, mientras que los nuevos pedidos solo experimentaron un aumento leve.

El repunte de la actividad manufacturera reflejó una brecha creciente entre producción y demanda, lo que sugiere que las empresas generaron stock que todavía no encontró salida en un mercado internacional marcado por cierta limitada demanda. S&P Global reportó que los aranceles impuestos continuaron encabezando los motivos de mayores costes para los insumos fabriles, impactando negativamente en la competitividad del sector y en las ventas en el exterior. El encarecimiento de estos elementos añadió presión sobre los márgenes y sobre la capacidad del sector para mantener su ritmo de expansión.

Por su parte, las perspectivas empresariales mostraron un tono optimista, manteniéndose ligeramente por debajo de la media de largo plazo, pero aun así firmes, según detalló S&P Global. Algunas compañías señalaron que la disminución de las tasas de interés en el mercado estadounidense, junto a una menor presión de la competencia internacional, favorecieron el contexto para sostener la actividad y permitieron una leve generación de nuevos puestos de trabajo.

La información publicada por S&P Global subraya que la dinámica de las fábricas se vio respaldada fundamentalmente por el almacenamiento de productos terminados, una estrategia que resulta insostenible si no coincide a corto plazo con una recuperación significativa de los pedidos. "Esta situación tan inusual es claramente insostenible y apunta a riesgos de ralentización de la producción y a posibles repercusiones en el empleo, a menos que la demanda mejore notablemente en los próximos meses", advirtió Chris Williamson.

El informe además destacó que esta tendencia plantea desafíos para el sector laboral. El crecimiento actual apenas logró impulsar la contratación debido a que la demanda no se ha expandido en el mismo nivel que la producción. El efecto directo podría reflejarse en una reducción de jornadas laborables o, de no modificarse el flujo de pedidos, derivar en suspensiones o recortes de plantilla en el mediano plazo.

El análisis de S&P Global atribuyó parte del desempeño manufacturero a una combinación de factores vinculados, entre otros, a la política arancelaria y a la evolución de los mercados internacionales, lo que ha elevado los costes y limitado el dinamismo exportador de la industria estadounidense. A pesar de estos obstáculos, las expectativas empresariales para los próximos meses siguen fundamentadas en posibilidades de una flexibilización monetaria y en un contexto más favorable frente a productos extranjeros.

El informe concluyó que el desempeño manufacturero de enero representa el mayor incremento registrado desde mayo de 2022, pero advierte, al mismo tiempo, que la sustentabilidad de este avance dependerá en gran medida de la recuperación efectiva de la demanda, especialmente a nivel internacional, junto con la evolución del coste de los insumos y las políticas comerciales del país. Mientras tanto, la industria manufacturera continúa navegando un escenario delicado, en el que la acumulación de existencias podría transformarse en un factor de riesgo para el empleo si no se observa una mejora tangible en los pedidos en el corto plazo.