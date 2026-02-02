El BCE mantendrá los tipos el jueves sin reaccionar al 'euro fuerte'

La reciente apreciación del euro frente al dólar ha generado expectativas sobre la posibilidad de un cambio en la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), especialmente después de que la moneda común superó el umbral de 1,20 dólares, algo que no ocurría desde 2021. Sin embargo, el BCE no prevé reaccionar de manera inmediata a este fortalecimiento, según informó Europa Press. La autoridad monetaria celebrará este jueves su quinta reunión consecutiva sin modificar los tipos de interés, manteniendo la tasa de depósito en el 2%, a pesar de la volatilidad en el mercado de divisas y el impacto potencial en la inflación.

El medio Europa Press detalló que el reciente movimiento del euro, que se ubicó por encima de los 1,20 dólares, abrió una ronda de especulaciones sobre si la entidad encabezada por Christine Lagarde consideraría una posible rebaja del precio del dinero en la eurozona en respuesta a los efectos desinflacionarios asociados a una moneda fuerte. Sin embargo, el consenso de analistas consultados por el citado medio señala que el BCE mantendrá su postura actual, con una política monetaria dependiente de los datos económicos y un enfoque basado en el análisis reunión por reunión.

Durante la próxima conferencia de prensa de Lagarde, la atención estará centrada en las menciones al mercado de divisas y a la evolución de la inflación, que al cierre de 2025 se situó en el 1,9%, por debajo del objetivo oficial del BCE, según Europa Press. Desde Nomura, especialistas consultados por este medio aseguran que la presidenta del BCE probablemente enfatizará la fortaleza de la posición del ente para enfrentar la incertidumbre derivada de la política estadounidense. Indican también que “es probable que se le pregunte a Lagarde sobre el EUR/USD tras su subida a 1,20, un nivel por encima del cual Guindos dijo anteriormente que sería complicado para el BCE (debido a las presiones desinflacionistas adicionales)”. Sin embargo, anticipan que la dirigente trazará la línea de que el BCE no tiene como objetivo el tipo de cambio y no prestará atención a desviaciones mínimas y no persistentes respecto a sus metas de previsión.

Martin Wolburg, economista sénior de Generali Asset Management, transmitido por Europa Press, observa que la reciente fortaleza del euro revitalizó las especulaciones sobre una eventual respuesta del BCE, pero espera que Lagarde mantenga una posición de cautela basada en los datos. Al mismo tiempo, menciona que una apreciación sostenida del euro podría dar argumentos para tipos de interés oficiales por debajo del 2%.

Europa Press añade que Ulrike Kastens, economista senior de DWS, considera que, pese a la robustez del euro, no ve razones para que el BCE ajuste su orientación de política monetaria ahora mismo. Kastens sostiene que sería necesario un cambio sustancial en el entorno económico para que la entidad abandone la evaluación de que sigue en una posición adecuada.

Sergio Ávila, analista senior de IG, comparte este análisis para Europa Press, remarcando que resulta “prematura” cualquier reacción a la fortaleza actual del euro en el encuentro del jueves. Explica que el BCE no responde a movimientos puntuales, sino a la persistencia de tendencias y su impacto en las previsiones. De consolidarse el cruce del euro por encima de 1,20 dólares, la cuestión podría tratarse en el siguiente encuentro previsto para marzo, según sus declaraciones recogidas por el medio.

Desde ING Research, Carsten Brzeski expresa a Europa Press que la apreciación de la moneda europea representa un reto adicional para la recuperación industrial y las perspectivas de crecimiento general en la eurozona, aunque descarta que esto motive un cambio inmediato de rumbo en la decisión del BCE. Brzeski prevé que Lagarde evite nuevas declaraciones sobre el tipo de cambio, limitándose a expresar que la institución continuará observando el comportamiento del euro.

Por otra parte, Brzeski advierte sobre posibles repercusiones si la tendencia de fortalecimiento del euro persiste. Si el BCE decidiera transmitir el mensaje de que una leve inflación por debajo del objetivo es tan inquietante como una superior, las opciones de un recorte de tipos en marzo podrían incrementarse.

Dentro del mismo análisis publicado por Europa Press, expertos de Bank of America estiman que Christine Lagarde sólo hará referencia al incremento de la incertidumbre cuando se le cuestione sobre los precios de la energía y del euro. Bank of America mantiene la previsión de un recorte en la política monetaria en marzo, aunque reconocen que esta convicción se ha debilitado. Los analistas insisten, sin embargo, en que el sesgo general del BCE sigue orientado hacia la flexibilización monetaria, sosteniendo que la combinación de precios de energía relativamente bajos y un euro fuerte contribuiría a reducir la inflación en el mediano plazo, aunque la incertidumbre actual no propicia un entorno favorable para el crecimiento económico de la eurozona.

De acuerdo con Europa Press, el debate en el seno del Consejo de Gobierno del BCE gira fundamentalmente en torno al impacto combinado del fortalecimiento sostenido del euro y la evolución reciente de la inflación, así como las perspectivas sobre la economía europea, en un escenario condicionado también por las decisiones de política monetaria en Estados Unidos y los efectos de la volatilidad de los mercados globales.