eDreams finaliza su programa de recompra tras adquirir un 3% del capital y lanza otro de hasta 20 millones

Deutsche Bank se encargará de gestionar la adquisición de acciones de eDreams Odigeo en el marco del nuevo programa de recompra anunciado por la compañía, cuyo límite económico alcanza los 20 millones de euros y que incide de forma directa sobre un máximo de 3,3 millones de títulos, equivalentes al 2,78% del capital social actual de la agencia de viajes online. La empresa detalló que el objetivo de esta iniciativa consiste en reducir capital mediante la posterior amortización de los títulos adquiridos. El anuncio se produce inmediatamente después de la culminación del plan previo, que había alcanzado el tope de compra fijado por la empresa.

Según informó este lunes eDreams Odigeo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el anterior programa de recompra finalizó tras la adquisición de 3.560.525 acciones propias, cifra que representa el 3% del capital de la empresa. De acuerdo con la comunicación de la agencia de viajes, los títulos obtenidos servirán a las estrategias de gestión de capital, incluyendo la reducción del capital social, el cumplimiento de compromisos vinculados al plan de incentivos a largo plazo para empleados y la mejora de la liquidez de los títulos en el mercado.

El medio reportó que el límite nominal de este tipo de operaciones está condicionado por la regulación vigente y los estatutos de la empresa. Específicamente, el valor nominal de las acciones propias adquiridas, ya sea de forma directa o a través de filiales, no podrá superar el 10% del capital suscrito en ningún momento. El nuevo programa establece que la recompra se realizará a precio de mercado y se extenderá durante un periodo de un año, salvo que antes se logre el límite de acciones fijado o se alcance el importe máximo asignado. También podría concluir anticipadamente si se presenta alguna circunstancia relevante que haga aconsejable su fin.

Según publicó el medio, eDreams Odigeo destinó en su ejercicio fiscal 2025, concluido en marzo pasado, un total de 79,9 millones de euros a la recompra de acciones ordinarias, integrando estas operaciones en su estrategia global para el manejo del capital y el retorno de valor a los accionistas. La empresa señaló que estas acciones contribuyen tanto a la reducción del capital como al cumplimiento de obligaciones derivadas del plan de incentivos para empleados y al apoyo de la liquidez de los instrumentos en el mercado bursátil.

La compañía recordó que, durante el último programa, completó el volumen máximo de recompra autorizado, cumpliendo las directrices comunicadas previamente a la CNMV. Con la activación inmediata de un nuevo programa de características similares, eDreams busca mantener activa la gestión del capital y continuar beneficiando a los accionistas a través de este mecanismo, que ha formado parte de la política financiera de la empresa en los últimos años. La decisión se fundamenta en el interés de garantizar la flexibilidad financiera y mantener mecanismos que faciliten la devolución de capital a los inversores.

El medio precisó que los títulos sujetos al nuevo programa podrán adquirirse en diferentes operaciones de mercado, y que la entidad encargada, Deutsche Bank, gestionará las compras directamente por cuenta de eDreams. La empresa aclaró, además, que el programa podría finalizar antes de la fecha tope si se alcanza cualquiera de los límites establecidos o si aparece alguna otra razón de peso para cerrarlo.

En el marco de este anuncio a la CNMV, eDreams explicó que el valor nominal de las compras acumuladas de acciones por la empresa o sus subsidiarias no podrá en ningún caso exceder el umbral legal del 10% del capital social. Esta limitación responde al marco normativo vigente y forma parte de los procesos de control y transparencia que la compañía mantiene en sus estrategias de recompra.

Según consignó el medio, el lanzamiento de este nuevo programa de recompra coincide con el cierre exitoso del anterior y representa la continuidad de una política financiera orientada a consolidar la estabilidad accionarial y optimizar la retribución para los propietarios de títulos de la compañía.