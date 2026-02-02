Delcy Rodríguez anuncia la partida de un buque con su primer cargamento de gas licuado de petróleo

La aprobación reciente de una legislación sobre hidrocarburos en Venezuela ha permitido que la explotación del sector petrolero se abra al capital privado, creando condiciones para nuevos acuerdos comerciales en la industria energética. Ante este cambio normativo, la administración venezolana concretó la exportación de su primer cargamento de gas licuado de petróleo, enviándolo al extranjero a través del buque ‘Chrysopigi Lady’. Según detalló el medio Europa Press, este acontecimiento fue divulgado por Delcy Rodríguez, presidente encargada de Venezuela, quien consideró la operación como un acontecimiento relevante para el país, al exportar lo que presentó como la “primera molécula” de gas nacional.

La dirigente comunicó a través de su canal en Telegram que el buque partió de Venezuela con la carga mencionada, marcando el inicio de la exportación de gas licuado de petróleo (GLP) en el país. Según informó Europa Press, Rodríguez acompañó su anuncio con un video alusivo a la partida del ‘Chrysopigi Lady’, en el que calificó el embarque como resultado del trabajo conjunto con la clase trabajadora, e invocó beneficios para la población venezolana, aunque evitó precisar a qué nación se destinó el envío.

Europa Press reportó que la Presidencia venezolana publicó un comunicado respaldando lo expresado por Rodríguez, e integró el acontecimiento dentro de los objetivos establecidos por Nicolás Maduro durante el Consejo Nacional de Economía Productiva, realizado en diciembre pasado. El envío del cargamento ocurre en un contexto de reconfiguración política, dado que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el 3 de enero en el transcurso de un operativo estadounidense dirigido a Caracas y regiones aledañas, operativo que, según Europa Press, derivó en la muerte de unas cien personas.

El anuncio público también guardó relación con los actos de gobierno recientes, en los que la Asamblea Nacional adoptó nuevas normas para la industria de hidrocarburos, permitiendo la entrada de sectores privados en áreas tradicionalmente reservadas al control estatal. Europa Press destacó que, semanas antes de la salida del buque, Rodríguez había anunciado la firma de un contrato de exportación para el gas licuado venezolano, aunque sin revelar detalles sobre la contraparte internacional ni los términos del convenio.

La publicación y el comunicado oficial insisten en que esta operación sienta un precedente para la diversificación de los ingresos nacionales y el fortalecimiento del sector energético. Europa Press remarcó que este desarrollo ocurre tras cierto acercamiento entre Caracas y Washington, contexto al que se suman recientes turbulencias políticas tras la intervención estadounidense y la captura de figuras clave del gobierno venezolano.

El envío inaugural con el ‘Chrysopigi Lady’ se manifestó como una acción que coincide tanto con los ajustes legales como con una coyuntura externa modificada, tras la irrupción de fuerzas extranjeras y la detención de la cúpula ejecutiva del país. Según los reportes de Europa Press, la estrategia oficial resalta la relevancia de esta exportación en un momento de transición en la industria petrolera y para la economía venezolana.

Las declaraciones de Delcy Rodríguez, sumadas a las comunicaciones de la Presidencia y a la cobertura de Europa Press, ubican el primer embarque de GLP como resultado de las últimas decisiones políticas y legales. La ausencia de información sobre el destino de la carga y las figuras o países involucrados en el intercambio resalta ciertas reservas en la transparencia del proceso, si bien se subraya la importancia simbólica y material de este avance para Venezuela.

El contexto político y legislativo en el que ocurre esta operación permite comprender el peso que carga la exportación de gas licuado, tratándola como un indicador de la búsqueda de nuevas fuentes de recursos para el estado venezolano, en paralelo a cambios institucionales y una atmósfera de tensión tras los recientes hechos políticos consignados por Europa Press.