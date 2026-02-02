(Crónica) El Sunderland golea al Burnley para seguir en la lucha por Europa

Con la victoria por 3-0 frente al Burnley, el Sunderland acumula 36 puntos y ocupa el octavo lugar en la clasificación de la Premier League, situándose a solo cuatro unidades del Chelsea, equipo que ostenta la quinta posición, la última que otorga acceso a competiciones europeas. La derrota del Burnley profundiza su crisis, quedando penúltimo con 15 puntos y a once de la salvación, tras una racha negativa que ya suma quince jornadas sin conocer la victoria. Según lo publicado por Europa Press, este resultado cerró la vigésima cuarta jornada del campeonato inglés ante el público del Stadium of Light.

El enfrentamiento comenzó con un autogol de Axel Tuanzebe a los nueve minutos de juego, lo que adelantó al Sunderland y condicionó el desarrollo del partido. Europa Press detalló que el dominio local se reflejó nuevamente en el marcador cuando, en el minuto 32, Habib Diarra amplió la diferencia con el segundo tanto. Estos dos goles permitieron al conjunto dirigido por Tony Mowbray marcharse al descanso en una posición cómoda, controlando el ritmo de la primera mitad y limitando las oportunidades del Burnley para reaccionar.

A medida que avanzó la segunda parte, el Sunderland mantuvo la presión y concretó el resultado con un tercer gol a cargo de Chemsdine Talbi en el minuto 72, aumentando la ventaja y asegurando el triunfo. Tal como reportó Europa Press, este cierre definitivo en el marcador se vivió ante una afición local que celebró un nuevo paso de su equipo hacia las posiciones de privilegio en la liga inglesa.

El medio Europa Press subrayó que el Sunderland refuerza así su candidatura para luchar por un cupo europeo, merced a una combinación sostenida de solidez ofensiva y administración de los recursos defensivos, factores que le han permitido recuperar terreno frente a otros rivales directos en la competición. Estas tres unidades impulsan al club, que ahora mira de cerca la posibilidad de alcanzar la quinta plaza en próximas jornadas, clave para asegurar su presencia en las competiciones continentales de la próxima temporada.

El Burnley, por su parte, continúa en una situación comprometida dentro de la clasificación y la última derrota alimenta una crisis deportiva en la que no logra revertir la tendencia desfavorable. Europa Press consignó que el equipo apenas suma 15 puntos y persiste en la zona baja, once por debajo del decimoséptimo puesto, lo que supone un desafío notable en la lucha por la permanencia. Los 'Clarets' afrontan ahora una etapa crítica de la campaña, en la que deberán buscar soluciones para revertir una racha que compromete su estadía en la máxima división inglesa tras quince partidos consecutivos sin conseguir el triunfo.

El despliegue ofensivo del Sunderland, la solidez mostrada en defensa y la efectividad a la hora de definir marcaron la diferencia ante un Burnley que no consiguió generar ocasiones claras ni mostrar capacidad de reacción tras recibir los goles en momentos determinantes del encuentro. Según Europa Press, la actuación colectiva del Sunderland respondió a las expectativas y permitió a su público mantener la esperanza de alcanzar un lugar en torneos internacionales, mientras que el Burnley se vio superado tanto en el desarrollo del juego como en el resultado final.