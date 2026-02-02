Carlos Alcaraz afianza su número uno y pone más de 3.000 puntos sobre el italiano Jannik Sinner

Carlos Alcaraz incrementó la distancia que lo separa de sus rivales directos en el ranking mundial tras añadir el Abierto de Australia a su historial de grandes victorias. Según informó la agencia Europa Press, el tenista español acumuló una ventaja de 3.350 puntos en la clasificación de la ATP frente al italiano Jannik Sinner, consolidando su liderazgo en el circuito y asegurándose varias semanas más como número uno mundial.

El triunfo en Melbourne otorga a Alcaraz 1.600 puntos cruciales, ya que el murciano nunca había avanzado más allá de los cuartos de final en este torneo hasta esta edición. Con este resultado, sumó su cuarto título en un torneo de Grand Slam y elevó su cuenta personal de puntos a 13.650, indicó Europa Press. Esta cifra le permite ampliar la diferencia con Sinner, cuya eliminación en semifinales ante Novak Djokovic supuso un descenso importante, debido a que no pudo defender los puntos obtenidos con su victoria en el Abierto de Australia del año anterior. Sinner perdió 1.200 puntos y se aleja de la cima, precisó Europa Press.

La permanencia de Alcaraz en lo más alto del ranking ya alcanza las 57 semanas, y el tenista español se acerca a superar el registro histórico del estadounidense Jim Courier, quien estuvo 58 semanas como número uno. De mantener su rendimiento, Alcaraz seguirá reduciendo la diferencia que lo separa de las 66 semanas del italiano Ivan Lendl, expuso el medio.

El vigente campeón de Melbourne, Novak Djokovic, también modificó su posición en la clasificación mundial tras superar a Sinner en las semifinales, ubicándose ahora en el tercer puesto y desplazando al alemán Alexander Zverev. De acuerdo con Europa Press, en el top ten de la ATP también se produjeron movimientos significativos: el estadounidense Taylor Fritz ascendió hasta la séptima plaza, mientras su compatriota Ben Shelton descendió al noveno lugar.

En cuanto a la representación española en el ranking, tras Alcaraz el mejor clasificado es Alejandro Davidovich, quien cae al décimo quinto lugar. Mientras tanto, el joven Rafa Jódar protagonizó una subida destacada después de ganar un partido en su debut en un torneo de Grand Slam, lo que le permitió avanzar 26 puestos y posicionarse en el número 124 del mundo, detalló Europa Press.

Respecto al circuito femenino, la agencia señaló que Aryna Sabalenka mantiene el liderazgo en la WTA con 10.990 puntos tras alcanzar la final de Melbourne. La sigue la polaca Iga Swiatek, quien suma 7.978 puntos y fue eliminada en cuartos de final por Elena Rybakina. La kazaja, posterior campeona, ascendió a la tercera plaza de la clasificación, acumulando 7.610 puntos, según el reporte.

En el caso de las tenistas españolas, Paula Badosa sufrió un descenso considerable en el ranking al perder en la segunda ronda del Abierto de Australia. Tras haber sido semifinalista el año anterior, Badosa bajó 39 lugares y quedó clasificada en el puesto 65, por detrás de Jessica Bouzas, ubicada en la posición 42, y Cristina Bucsa, quien se sitúa en el número 57, tal como recolectó Europa Press.

La actualización de ambos rankings refleja la dinámica del tenis profesional y el impacto de los grandes torneos en la configuración de las posiciones, influenciando la trayectoria de los jugadores más destacados de la temporada.