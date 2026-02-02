Agencias

Apple permite personalizar cada componente de un Mac antes de comprarlo

Apple ha lanzado una nueva actualización de su tienda 'online' que permite personalizar los ordenadores Mac antes de comprarlos, pudiendo elegir cada uno de los componentes, como el tamaño del dispositivo, el chip y el almacenamiento.

Hasta ahora, los usuarios podían personalizar sus portátiles eligiendo entre varias opciones predefinidas, pero con la renovada interfaz de personalización, la empresa da más libertad a los usuarios para que elijan su propia configuración.

De esta forma, cuando un usuario quiere adquirir un portátil Mac desde la página oficial de Apple, antes deberá elegir sus características entre las opciones que le ofrece la empresa, que dependerán también del modelo escogido.

Los usuarios podrán elegir, por orden, las pulgadas de la pantalla, el color del ordenador, las características de la pantalla (si es estándar o es de nanotextura), el chip (M4 o M5), la potencia del procesador, la memoria, el almacenamiento SSD, la potencia del cargador y el idioma del teclado.

Además, Apple ofrece también la incorporación de algunas licencias en los ordenadores, como Final Cut Pro o Logic Pro, así como préstamos o financiación para adquirir el dispositivo

LLEGADA DE LOS NUEVOS MACBOOK PRO

La actualización de Apple llega en mitad de las informaciones que apuntan al lanzamiento de los MacBook Pro de nueva generación, que podrían llegar junto al 'software' macOS 26.3 entre febrero y marzo, según el analista de Bloomberg Mark Gurman.

Una de las características principales de los nuevos modelos es la incorporación de los chips M5 Pro y M5 Max de Apple, según estimaciones del portal Macworld.

EuropaPress

