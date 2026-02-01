Agencias

Una protesta en Madrid pide el embargo de armas a Israel y denuncia que "el genocidio en Palestina continúa"

Unas 1.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, se han manifestado este domingo en Madrid para denunciar que "el genocidio continúa" en Palestina y para pedir el embargo integral de armas a Israel y la ruptura por parte del Gobierno de cualquier tipo de relación con Israel.

Ataviados con banderas palestinas y paraguas, ya que la lluvia ha sido constante durante toda la protesta, los manifestantes han iniciado su recorrido en la calle Atocha y han llegado hasta las inmediaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

La protesta, organizada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop), ¡Embargo de armas ya!, BDS Madrid, Asociación de la Comunidad Hispano Palestina Jerusalén y Asambleas con la Resistencia Palestina, ha estado secundada por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero.

"AISLAR" A TRUMP

Por su parte, Montero ha insistido en que "hay que seguir saliendo a la calle, incluso a pesar de la lluvia, para romper de nuevo el silencio mediático" y para evitar que "Gaza se convierta en un complejo turístico propiedad de Donald Trump", como ha asegurado en declaraciones a medios de comunicación al inicio de la manifestación.

Asimismo, ha reclamado que "todos sus responsables, desde Netanyahu hasta los líderes europeos pasando por Donald Trump, terminen en prisión, entre rejas, que es donde tienen que estar".

Además, ha advertido que "la impunidad de estos crímenes es lo que está permitiendo que se puedan repetir en Cuba, en Venezuela, en Irán y en cualquier parte del mundo" y ha subrayado que "la principal amenaza para la humanidad en este momento es Donald Trump".

"Europa tiene que ser dejar de formar parte de la OTAN porque un minuto más que pasemos en la OTAN es seguir siendo parte de la fuerza militar con la que Trump está aterrorizando al mundo entero. Esa es la prioridad, aislar a Donald Trump, aislar a los Estados Unidos, que es un Estado terrorista", ha afirmado.

También ha asistido a la movilización el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, quien también ha denunciado que "la administración de Estados Unidos pretende sustituir a las Naciones Unidas" y ha permitido "que Israel realice lo que ha sido el mayor ataque a una agencia de las Naciones Unidas desde el final de la Segunda Guerra Mundial".

Santiago ha criticado la "campaña sistemática de mentiras, de desinformación y de no cumplimiento de nada de lo que va pidiendo la comunidad internacional" por parte de Israel en relación a la situación en Gaza. "Desde que se anunció esa tregua que no es tal más de 500 palestinos y palestinas han sido asesinadas", ha lamentado.

"Israel es un Estado fuera de la legalidad internacional que practica los crímenes de Estado", ha subrayado Santiago, quien además ha denunciado que "hay más de 17.000 personas gravemente heridas, enfermas, que requieren atención médica urgente y que iban a ser atendidas en hospitales de Egipto y no están pudiendo pasar".

Por último, el portavoz de IU ha insistido en la importancia de que "el pueblo español no olvide a Palestina" y ha afirmado que "es necesario que siga saliendo a la calle".

