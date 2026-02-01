Una nueva redada en la plaza de toros La Cubierta de Leganés se salda con 32 detenidos y 828 identificados

El dispositivo policial desplegado durante la noche en la plaza de toros La Cubierta de Leganés incluyó medidas como la verificación del cumplimiento de suspensiones de actividad previamente decretadas y la revisión detallada de los aforos y el acceso a los locales de ocio nocturno. En este operativo conjunto participaron tanto la Policía Nacional como la Policía Local, realizando controles exhaustivos para asegurar que no hubiera menores en el interior de los establecimientos y para detectar drogas, armas y otros incumplimientos legales. Según informó Europa Press, el saldo de la operación fue de 32 personas detenidas por infracciones relacionadas con la Ley de Extranjería y la identificación de 828 individuos en el área intervenida.

De acuerdo con Europa Press, este cometido es parte de un dispositivo permanente destinado a vigilar y controlar las zonas de ocio del municipio con el objetivo de “garantizar la seguridad de vecinos y visitantes y prevenir conductas delictivas antes de que se produzcan”. Durante la redada, las fuerzas de seguridad abrieron seis actas por tenencia de sustancias estupefacientes y tres por posesión de armas. Además, registraron una denuncia por infracción a la normativa laboral, dos denuncias por exceder el aforo permitido en los locales, siete sanciones a controladores de acceso, dos casos detectados relacionados con la presencia de menores y una denuncia adicional por venta ambulante sin autorización.

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, del Partido Popular, afirmó que esta actuación representa “un paso más” en la línea de trabajo coordinado que desarrolla el Ayuntamiento junto con Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía. Según detalló el regidor a Europa Press, la colaboración entre administraciones y cuerpos de seguridad responde a una política prioritaria y constante desde que asumió el cargo. Recuenco insistió: “los delincuentes y los sinvergüenzas me van a tener enfrente”, subrayando que no esperarán a que ocurran problemas graves para actuar. Asimismo, agradeció la implicación de todas las instituciones involucradas.

El entorno de La Cubierta ya había sido objeto de otros operativos conjuntos durante los meses recientes. El medio Europa Press consignó que, a comienzo de diciembre, varias intervenciones en la misma zona concluyeron con la detención de 30 personas y la identificación de más de 500 asistentes, muchos de los cuales presentaban antecedentes policiales. En aquel despliegue, 28 de los arrestos se debieron a vulneraciones de la Ley de Extranjería, mientras que otras dos personas eran requeridas por reclamaciones judiciales. Una segunda actuación desarrollada a mediados de diciembre derivó en la captura de 19 personas y la identificación de 376 más.

Las acciones de vigilancia y control en Leganés han abarcado también el polígono industrial Prado Overa, especialmente por la celebración de fiestas ilegales en naves empresariales. Según detalló Europa Press, en octubre la intervención policial concluyó con doce arrestos y la clausura de tres establecimientos, entre ellos un bautizo y una fiesta de Halloween, donde se desalojó a casi 700 asistentes. En noviembre se llevó a cabo otro operativo contra eventos y fiestas irregulares en este mismo sector; se cerró preventivamente un local por infracciones graves asociadas a la seguridad y la policía levantó cinco actas más por distintas irregularidades.

El operativo realizado la pasada madrugada en la plaza de toros La Cubierta se inscribe, según explicaron fuentes municipales a Europa Press, en una estrategia sostenida para reforzar “la presencia, coordinación y prevención” en el ámbito de la seguridad ciudadana del municipio. Las autoridades recalcaron que mantienen la vigilancia activa en las áreas de ocio con el propósito de anticipar y evitar situaciones de riesgo, incrementando así la protección tanto de los residentes como de quienes visitan estas zonas recreativas. Las intervenciones se centran en aspectos como el control del acceso, la identificación de los presentes, la verificación del cumplimiento de las normativas y el levantamiento de sanciones ante cualquier comportamiento ilícito detectado por los agentes desplegados en los operativos policiales.