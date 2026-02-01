Uganda pide a EEUU que se deje de amenazas tras la polémica con el jefe del Ejército ugandés

El Ejército ugandés ha pedido a Estados Unidos que deje de amenazar al país después de la polémica de este fin de semana desatada por el jefe de las Fuerzas Armadas e hijo del presidente del país, el general Muhoozi Kainerugaba, que acusó a Washington de prestar auxilio al líder opositor ugandés Bobi Wine.

El jueves pasado, Kainerugaba denunció que Wine estaría escondido "en coordinación con la actual administración de la Embajada de Estados Unidos en Uganda" y llegó a ordenar "la suspensión de toda cooperación con la actual administración" norteamericana, incluyendo misiones conjuntas como las que efectúan en Somalia contra la organización yihadista Al Shabaab.

La protesta duró unas horas, hasta que el general borró sus mensajes antes de pedir disculpas a sus "grandes amigos de Estados Unidos" antes de esgrimir que había "recibido información falsa" y prometer que la cooperación militar con Washington "continuará como de costumbre".

Sin embargo, los comentarios del general han provocado el enfado nada menos que del presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de EEUU, el senador republicano por Idaho Jim Risch, quien ha llamado urgentemente a "revisar la cooperación de seguridad bilateral" con el país africano.

Ahora, el portavoz del Ejército ugandés, Chris Magezi, ha avisado al senador Risch de que se abstenga de hacer amenazas porque "la relación beneficiosa entre nuestros dos países no va a cambiar por culpa de un senador desobediente y rebelde".

"Las amenazas y la intimidación por parte de una potencia extranjera en los asuntos internos de nuestro país son una táctica colonial obsoleta que será resistida vigorosamente, especialmente si viene de un supuesto senador", ha añadido Magezi.