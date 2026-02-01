Segovia cierra este lunes las movilizaciones convocadas en CyL en contra de Mercosur y de los recortes en la PAC

Segovia cerrará este lunes, 2 de febrero, las movilizaciones convocadas por las organizaciones profesionales agrarias en Castilla y León en protesta por el acuerdo comercial alcanzado entre UE y Mercosur y en contra de los recortes presupuestarios planteados para la próxima Política Agrícola Común (PAC).

Bajo el lema 'Por el futuro de nuestro sector. Stop Mercosur', la tractorada, convocada por Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG, partirá a las 11.00 horas con cuatro reivindicaciones, entre ellas manifestar el rechazo del sector por la "falta de reciprocidad" y por la "competencia desleal" de los productos que llegarán de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Además, reclamarán que la PAC 2028-2034 cuente con un presupuesto suficiente, tras el anunciado recorte en el Marco Financiero Plurianual, y exigirán una reducción de la burocracia con el objetivo de hacer viable el sector agroganadero.

Control exhaustivo y eficaz de la Ley de la Cadena Alimentaria y una gestión real y eficiente de la sanidad animal ante los problemas generados por la peste porcina, la dermatosis nodular contagiosa (DNC), la lengua azul o la tuberculosis son tras de las reivindicaciones que realizarán los agricultores y ganaderos segovianos en la tractorada del 2 de febrero.

Esta movilización pondrá el broche a las protestas convocadas por las organizaciones profesionales agrarias en todo el país y que en el caso de Castilla y León se concentraron de forma mayoritaria el día 29, en el 'súper jueves' que recorrió cerca de 25 ciudades del país, entre ellas León, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora.

Ávila convocó la tractorada el viernes 30 de enero para cerrar una "semana caliente" en todo el país que comenzó el lunes 26, en el caso concreto de Castilla y León con la movilización protagonizada por el sector apícola en Salamanca, donde se llevó a cabo un reparto de miel, para continuar el martes, con la entrega de legumbres y cereal, el miércoles con el reparto de patatas y el jueves con una caldereta.

Las organizaciones profesionales agrarias han establecido siete rutas que partirán desde otros tantos puntos para confluir en la ciudad del Acueducto desde Santo Tomé del Puerto, Boceguillas, San Miguel de Bernuy, Fuentesaúco de Fuentidueña, Cuéllar, Santa María la Real de Nieva y Villacastín.