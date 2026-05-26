Towns: "Es un honor hacer esto con el equipo al que crecí apoyando toda mi vida"

Washington, 25 may (EFE).- El internacional dominicano Karl-Anthony Towns destacó este lunes que alcanzar las Finales de la NBA con los New York Knicks es un logro especialmente significativo para él, al tratarse del equipo al que ha seguido desde su infancia.

"Es un honor poder hacer esto con el equipo al que crecí apoyando toda mi vida", dijo Towns, que clasificó a las Finales de la NBA en su tercer intento, tras quedarse a las puertas en 2025 con los Knicks y en 2024 con los Minnesota Timberwolves.

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Towns, de madre dominicana, nació y se crió en Piscataway (Nueva Jersey), un suburbio de Nueva York.

"Que la palabra 'esperanza' vuelva a la ciudad gracias a nosotros, no voy a mentir, es algo muy emotivo, algo con lo que siempre he soñado. Nunca sabes si algún día se va a hacer realidad", dijo Towns en declaraciones después de la clasificación.

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Los Knicks sellaron con una paliza por 93-130 la barrida por 4-0 a los Cleveland Cavaliers en las finales del Este.

Towns también se refirió a las expectativas que se marcaron los Knicks al inicio de la temporada, en la que todo lo que no fuera alcanzar las Finales de la NBA se consideraba un fracaso.

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"Teníamos esas expectativas para nosotros mismos. Sabíamos que este equipo era capaz de lograrlo. Así que lo único que teníamos que hacer era trabajar, seguir creyendo los unos en los otros, seguir sacrificándonos… y eso es lo que hicimos. Por eso estamos aquí", dijo.

Towns ha sido clave para los Knicks en estas finales con 15,8 puntos y 12 rebotes por partido.

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