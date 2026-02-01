La plantilla de ENCE en Navia: "Nos enfrentamos a un ERE salvaje, carente de humanidad"

La decisión de aplicar un expediente de regulación de empleo que afectaría a uno de cada tres trabajadores en la planta de ENCE de Navia ha generado un clima de tensión y preocupación en el ámbito laboral, social y político del occidente asturiano. Según los trabajadores, citados por el medio original, este proceso podría producir un “daño irreparable” en la convivencia y el tejido económico y social de la zona, amenazando décadas de estabilidad laboral lograda incluso en contextos de impacto ambiental significativo. La plantilla sostiene que la medida provocaría una ruptura definitiva en la relación de la empresa con su entorno, transformando la dinámica interna en un escenario de conflicto permanente. Tal como publicó el medio fuente, este cambio es percibido como un riesgo para la llamada licencia social para operar, un concepto que, aunque intangible en los balances financieros, es descrito por los empleados como un elemento fundamental para el normal funcionamiento de la fábrica.

El medio fuente detalló que miles de personas se manifestaron en la localidad de Navia este domingo para rechazar el planteamiento de ENCE. El manifiesto que se leyó al final de la movilización recogió el sentir de quienes consideran el ERE como una situación “traumática”, expresando la experiencia de “angustia y tensión constante” de la plantilla. Los portavoces de los trabajadores denunciaron que la medida se ha presentado en un contexto en el que la factoría ha registrado 250 millones de euros de beneficios durante los últimos cuatro años, además de haber recibido más de 53 millones de euros en subvenciones públicas desde 2021. Según el personal, la dirección justifica el ERE con argumentos de automatización y soluciones tecnológicas poco explicadas o conocidas, mientras se observan ofertas laborales dirigidas a subcontratas de Portugal para ocupar los mismos puestos que se pretenden recortar.

Los empleados, según reportó el medio fuente, catalogaron el ERE como una operación dirigida principalmente a generar una reducción marginal en los costes de producción, calculada en alrededor del 1%. Para ellos, este ajuste se traduciría en un “suicidio social”, dadas las consecuencias tanto para el empleo directo como para la economía de la región. En sus declaraciones, recogidas por el medio fuente, manifestaron que la narrativa de la empresa sobre la necesidad de la medida y la supuesta gravedad de la situación financiera resulta “vacía y falsa”. El personal enfatizó que las décadas de convivencia de la fábrica con su entorno se apoyaron en la calidad y estabilidad del empleo, y que el plan de la dirección amenaza precisamente esa base.

El apoyo recibido en la movilización fue múltiple. Según recogió el medio fuente, tanto la sociedad civil como los representantes políticos acudieron a la convocatoria. El agradecimiento de los trabajadores se dirigió de manera especial al comercio local, la hostelería y a las personas que, con pequeños gestos de solidaridad, acompañaron las protestas en noches frías y días lluviosos. La plantilla mencionó expresamente a los alcaldes y alcaldesas del occidente asturiano, y en especial a las responsables municipales de Navia y Coaña, por su implicación y respaldo en estos días de incertidumbre.

De acuerdo con lo publicado por el medio original, la plantilla advierte que la aplicación del ERE marcaría un punto de inflexión en la historia de la planta y de su entorno, transformando lo que tradicionalmente era una relación sin conflictos en un escenario polarizado y con presencia de heridas sociales de difícil o nula reparación. Aseguran que, de producirse los recortes, lo tolerado en el pasado dejará de ser aceptado y lo que en otro momento se resolvía internamente será objeto de debate público.

El personal remarcó, según detalló el medio fuente, que el empleo asegurado ha sido el pilar sobre el cual la fábrica ha sostenido su presencia, tolerancia y aceptación social en el entorno de la ría de Navia, especialmente considerando las discusiones acerca del impacto ambiental acumulado. Para los trabajadores, perder esa base no solo complica la continuidad operativa, sino que compromete la percepción misma de la empresa en Asturias.

Mientras la dirección de ENCE mantiene su postura respecto a la necesidad y justificación del expediente de regulación, la movilización de Navia puso de manifiesto una oposición sólida y masiva, respaldada tanto por la plantilla como por amplios sectores de la sociedad y de los representantes institucionales locales. Los empleados recalcaron su voluntad de resistir la medida y negaron cualquier disposición a aceptar que uno de cada tres compañeros se vea obligado a abandonar su empleo, insistió el medio fuente.