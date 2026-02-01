El francés Allan Saint-Maximin deja el América mexicano después de que sus hijos sufrieran episodios racistas

La declaración del delantero francés Allan Saint-Maximin puso el foco en la seguridad de su familia, luego de que relatara públicamente episodios de racismo sufridos por sus hijos. Esta situación desembocó en la salida pactada del futbolista del Club América mexicano, según informó el medio que dio a conocer el caso. El deportista explicó en redes sociales que su prioridad ha sido la protección de sus hijos y rechazó la intolerancia, señalando que la decisión de abandonar el club estuvo motivada por las agresiones racistas que sufrió su entorno familiar.

Tal como publicó la fuente original, la rescisión del contrato entre Saint-Maximin, de 28 años, y el Club América se produjo de mutuo acuerdo. El propio delantero, con experiencia en equipos como Mónaco y Newcastle, había hecho público a comienzos de la semana que su familia había recibido acoso en México. El comunicado en sus redes sociales recogió su postura: "El problema no es el color de tu piel, es el color de tus pensamientos. Me atacan, y no hay problema; crecí, aprendí a luchar contra los ataques. Pero hay una cosa que nunca toleraré, y es que se metan con mis hijos. Proteger a mis hijos es mi prioridad y lucharé para asegurarme de que se les respete y se les quiera, independientemente de su origen o del color de su piel", según consignó la plataforma que cubrió la noticia.

El atacante, quien también jugó en Al-Ahli y Fenerbahçe tras marcharse de St James' Park en 2023, completó su mensaje en redes sociales reafirmando su rechazo al racismo: "El odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad. Así que a aquellos que se atrevieron a meterse con mis hijos, les digo: cometieron un error. Siempre lucharé para proteger a los míos, y no hay persona ni amenaza que me asuste", citó la misma fuente.

El medio detalló que, tras la desvinculación del jugador, el entrenador del Club América, el brasileño André Jardine, comentó la salida de Saint-Maximin en una conferencia de prensa. "En cuanto a Maximin, es un jugador fantástico, tiene la capacidad de jugar en cualquier liga del mundo. Le deseamos todo lo mejor", declaró según lo recogido por el medio especializado.

La información publicada destaca que la reacción del club frente a la denuncia del futbolista fue la de expresar respaldo institucional, acompañando su decisión de dejar el equipo. Saint-Maximin agradeció en su mensaje el apoyo recibido, pero remarcó que la integridad de sus hijos y el combate contra el racismo sobrepasaron cualquier otro interés.

Según consignó el medio de referencia, Saint-Maximin llegó al fútbol mexicano con el objetivo de sumarse a los proyectos deportivos del América, tras haber acumulado experiencia en distintas ligas de Europa y Asia. Sin embargo, las circunstancias externas derivadas del acoso a su familia llevaron a este desenlace. La noticia generó repercusión tanto en México como a nivel internacional, dado el mensaje del jugador y el respaldo expresado por su entrenador y la dirigencia del club.