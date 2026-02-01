Agencias

El francés Allan Saint-Maximin deja el América mexicano después de que sus hijos sufrieran episodios racistas

Tras confirmar la partida del atacante europeo del club, la institución expresó su respaldo mientras el deportista manifestó que la seguridad de su familia y la intolerancia hacia el racismo orientaron su decisión, según lo publicado en redes sociales

Guardar

La declaración del delantero francés Allan Saint-Maximin puso el foco en la seguridad de su familia, luego de que relatara públicamente episodios de racismo sufridos por sus hijos. Esta situación desembocó en la salida pactada del futbolista del Club América mexicano, según informó el medio que dio a conocer el caso. El deportista explicó en redes sociales que su prioridad ha sido la protección de sus hijos y rechazó la intolerancia, señalando que la decisión de abandonar el club estuvo motivada por las agresiones racistas que sufrió su entorno familiar.

Tal como publicó la fuente original, la rescisión del contrato entre Saint-Maximin, de 28 años, y el Club América se produjo de mutuo acuerdo. El propio delantero, con experiencia en equipos como Mónaco y Newcastle, había hecho público a comienzos de la semana que su familia había recibido acoso en México. El comunicado en sus redes sociales recogió su postura: "El problema no es el color de tu piel, es el color de tus pensamientos. Me atacan, y no hay problema; crecí, aprendí a luchar contra los ataques. Pero hay una cosa que nunca toleraré, y es que se metan con mis hijos. Proteger a mis hijos es mi prioridad y lucharé para asegurarme de que se les respete y se les quiera, independientemente de su origen o del color de su piel", según consignó la plataforma que cubrió la noticia.

El atacante, quien también jugó en Al-Ahli y Fenerbahçe tras marcharse de St James' Park en 2023, completó su mensaje en redes sociales reafirmando su rechazo al racismo: "El odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad. Así que a aquellos que se atrevieron a meterse con mis hijos, les digo: cometieron un error. Siempre lucharé para proteger a los míos, y no hay persona ni amenaza que me asuste", citó la misma fuente.

El medio detalló que, tras la desvinculación del jugador, el entrenador del Club América, el brasileño André Jardine, comentó la salida de Saint-Maximin en una conferencia de prensa. "En cuanto a Maximin, es un jugador fantástico, tiene la capacidad de jugar en cualquier liga del mundo. Le deseamos todo lo mejor", declaró según lo recogido por el medio especializado.

La información publicada destaca que la reacción del club frente a la denuncia del futbolista fue la de expresar respaldo institucional, acompañando su decisión de dejar el equipo. Saint-Maximin agradeció en su mensaje el apoyo recibido, pero remarcó que la integridad de sus hijos y el combate contra el racismo sobrepasaron cualquier otro interés.

Según consignó el medio de referencia, Saint-Maximin llegó al fútbol mexicano con el objetivo de sumarse a los proyectos deportivos del América, tras haber acumulado experiencia en distintas ligas de Europa y Asia. Sin embargo, las circunstancias externas derivadas del acoso a su familia llevaron a este desenlace. La noticia generó repercusión tanto en México como a nivel internacional, dado el mensaje del jugador y el respaldo expresado por su entrenador y la dirigencia del club.

Temas Relacionados

Allan Saint-MaximinRacismoClub AméricaAndré JardineMónacoMéxicoDiscriminaciónNewcastleAl-AhliFenerbahçeEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Mathieu van der Poel conquista su octavo título mundial de ciclocross

El neerlandés se impuso con autoridad en la prueba de Hulst, superando por amplio margen a sus rivales y convirtiéndose en el primero en lograr ocho coronas en la disciplina, un hito "increíble", según sus propias palabras

Mathieu van der Poel conquista

Ucrania denuncia 15 muertos por el impacto de un dron ruso contra un autobús en el centro-este del país

Trabajadores resultaron víctimas fatales tras el ataque de un vehículo aéreo no tripulado cerca de Pavlogrado, mientras las fuerzas locales investigan lo sucedido y la región permanece en estado de alerta por posibles nuevas agresiones

Ucrania denuncia 15 muertos por

Cádiz disfruta con la segunda parada de LaLiga Genuine Moeve

Más de 400 jugadores de toda España participaron en una cita deportiva que promovió la integración, el trabajo en equipo y la inclusión social, según autoridades locales y organizadores, en un ambiente de compañerismo y celebración para familias y aficionados

Cádiz disfruta con la segunda

España ve reducido su margen de maniobra en Iberoamérica ante Trump y el giro conservador regional

La ascendente influencia estadounidense y el viraje político en América Latina limitan las opciones diplomáticas de Madrid y Bruselas, según el Real Instituto Elcano, que insta a reforzar la relación con la región mediante pragmatismo y cooperación en áreas estratégicas

España ve reducido su margen

Andrés Pajares, roto de dolor: "Hoy se ha muerto mi hermano"

La familia de Fernando Esteso vive momentos de profunda conmoción al conocerse la noticia de su muerte, mientras Andrés Pajares y Mari Cielo comparten emotivos mensajes públicos y piden respeto por el dolor que atraviesan

Andrés Pajares, roto de dolor: