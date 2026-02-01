El alcalde de Chicago firma una orden ejecutiva para poder investigar las actuaciones de agentes del ICE

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha firmado este viernes una orden ejecutiva para que la policía de la ciudad estadounidense pueda investigar las actuaciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en vistas a que puedan ser procesados, una acción que responde a las recientes críticas que han suscitado los efectivos federales por la extralimitación en sus operaciones en el estado de Minnesota, donde han acabado con la vida de Renee Good y Alex Pretti.

"Como parte de esta orden, nuestro departamento de policía documentará la actividad de ICE y la Patrulla Fronteriza e intentará identificar a los agentes en el lugar de los hechos. Esta evidencia se conservará y, por orden de mi oficina, se remitirá a la Fiscalía estatal para su posible procesamiento", ha indicado el regidor en una rueda de prensa retransmitida en redes sociales.

La ciudad de Chicago ha estado también entre los objetivos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien envió al estado de Illinois a más de un centenar de agentes de la Guardia Nacional para combatir la criminalidad en la localidad a la que incluso llegó a comparar con Afganistán. Un operativo que retiró a finales de año, al igual que de otras ciudades como Los Ángeles o Portland, tras un revés judicial que impidió el apoyo de estos efectivos a las redadas migratorias.

En este sentido, Johnson ha asegurado que el inquilino de la Casa Blanca pretende incrementar la presencia de fuerzas federales en Chicago durante los próximos meses, por lo que con esta orden la ciudad estará "preparada". "Seguiremos aprendiendo y trabajando con otras ciudades del país mientras enfrentamos este momento", ha destacado.

El alcalde ha denunciado que los agentes "corruptos" del ICE están causando "caos y destrucción" y que su trabajo se aleja de las prácticas correctas. "No les importa su estatus de ciudadanía. No les importa el debido proceso. Ni siquiera les importa la inmigración. Estos agentes federales están socavando la confianza en las fuerzas del orden", ha afirmado.

Igualmente, ha acusado a la Administración Trump de ser un "régimen autoritario" y ha aseverado que esta orden ejecutiva ofrece "esperanza" a la población de Chicago y todo el país enmarcada en un "esfuerzo nacional" para hacer frente a las políticas migratorias de Ejecutivo.

El Gobierno de Estados Unidos ha incrementado desde el pasado mes de diciembre las operaciones antiinmigración en Minnesota bajo la justificación de un aumento de la criminalidad. Las actuaciones de los agentes, como la muerte de Good y Pretti o la detención de un niño de cinco años, han desatado la indignación entre la población del estado y de todo el país.

