Detenido el trabajador de una empresa de máquinas expendedoras por robar 31.000 euros de la recaudación

Un empleado sospechoso de apropiarse de importantes sumas de una compañía en Palma fue arrestado tras una exhaustiva investigación de la Policía Nacional, que descubrió múltiples irregularidades en su ruta laboral y en la manipulación de equipos

Pese a tratarse de un empleado que seguía protocolos visibles como el uso de uniforme y un vehículo de empresa rotulado, una investigación policial detallada sacó a la luz que ocultaba su identidad con un casco para eludir las grabaciones de las cámaras de seguridad en los lugares donde operaban las máquinas expendedoras. Según informó Europa Press, la Policía Nacional detuvo a este trabajador, acusado de apropiarse de más de 31.000 euros pertenecientes a una empresa de máquinas expendedoras en Palma, tras descubrirse irregularidades en la recaudación y en sus desplazamientos laborales.

La investigación comenzó cuando la empresa presentó una denuncia detallando un desfase financiero de 31.000 euros. Los responsables de la compañía detectaron el faltante después de realizar una auditoría interna, lo que motivó que la Policía Judicial de la comisaría del distrito de la Playa de Palma asumiera el caso a finales de enero, según publicó Europa Press.

El medio detalló que, al tomar declaración al gerente de la empresa, los agentes centraron sus sospechas en un empleado que tenía acceso directo a las llaves de las máquinas dispensadoras. Durante las diligencias, los investigadores comprobaron que el trabajador no respetaba estrictamente la ruta asignada por la empresa, ya que se desviaba a varios negocios donde se localizaban las máquinas, incluso fuera de su horario laboral establecido, lo que reforzó las sospechas en su contra.

Según indicó Europa Press, el empleado habría iniciado la sustracción de fondos en agosto y perpetuó la actividad ilícita hasta enero, aprovechando su posición de confianza y el acceso privilegiado a los dispositivos. La Policía constató que, a pesar de desplazarse en vehículos identificados con la imagen corporativa y vestir el uniforme correspondiente, el sospechoso alteraba su rutina para no ser detectado, evitando las cámaras mediante el uso de un casco. Esta medida le permitía sustraer dinero en efectivo sin levantar la alerta inmediata de las autoridades ni de los responsables de la empresa.

Las pesquisas llevaron a la detención del trabajador, quien quedó acusado como presunto autor de un delito de estafa y otro de robo con fuerza, según confirmaron fuentes policiales citadas por Europa Press. Al proceder con la identificación, los agentes descubrieron que sobre este individuo ya pesaba una orden vigente de ingreso en prisión dictada por un juzgado de Palma, relacionada con hechos de características semejantes a los investigados, también vinculados a delitos de estafa.

El medio Europa Press consignó que, de acuerdo con la información proporcionada por la autoridad judicial, se ordenó el ingreso provisional en cárcel del detenido en virtud de la mencionada requisitoria. Este caso refleja las medidas adoptadas tanto por la empresa afectada como por los agentes encargados de la investigación, junto con la intervención del sistema judicial local ante la reiteración de conductas delictivas de esta naturaleza.

