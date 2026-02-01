Cuatro muertos y 28 heridos al chocar un autobús de invitados de una boda con un camión en Pakistán

El choque entre el autobús de una boda y un camión, que circulaba con exceso de carga, ocasionó que el vehículo de pasajeros volcara y provocó que casi treinta personas necesitaran traslado inmediato a un centro médico. Según reportó el servicio de emergencias del distrito de Lodhran, uno de los heridos fue atendido en el lugar del siniestro, mientras que la mayoría recibió atención hospitalaria por la gravedad de sus lesiones. El medio detalló que el accidente ocurrió en Mandhali Mor, en la provincia de Punyab, Pakistán, durante el desplazamiento de los invitados a una celebración nupcial.

De acuerdo con la información proporcionada por el servicio de emergencias y publicada por diversos medios, el saldo del accidente ascendió a cuatro personas fallecidas, entre ellas un menor de edad. Las víctimas mortales fallecieron de inmediato tras la colisión, que tuvo lugar cuando el autobús impactó contra un camión sobrecargado. Además, la cifra de lesionados alcanzó las 28 personas, de las cuales 27 requirieron hospitalización debido a la gravedad de su estado. La atención principal se concentró en el Hospital de Distrito de Lodhran, donde médicos y equipos de emergencia se movilizaron para atender la magnitud del incidente.

El servicio de emergencias del distrito de Lodhran informó que la sobrecarga del camión jugó un papel determinante en el suceso. Dicho detalló que la fuerza del impacto provocó el volcamiento del autobús, lo que aumentó el número de víctimas y agravó la situación de los lesionados. Algunos de los afectados sufrieron lesiones internas y fracturas, mientras que otros presentaron contusiones importantes, según el mismo organismo.

El historial de siniestros viales en la provincia de Punyab muestra una serie de tragedias recientes asociadas tanto a la sobrecarga de vehículos como al mal estado de las rutas y la falta de medidas de seguridad vial. Según consignó el servicio de emergencias, en el mes anterior ocurrieron dos accidentes fatales el mismo día en Punyab. Uno de esos accidentes involucró a un camión que cayó en una acequia en Sargodha, mientras que el otro se produjo cuando un autobús volcó en las proximidades de Ormara, con el resultado de 24 fallecidos entre ambos sucesos. Estas cifras resaltan la frecuencia y la severidad de los percances de tránsito en la región.

Estas tragedias han impulsado llamados a un incremento de los controles en las carreteras y al fortalecimiento de las normativas sobre cargas permitidas en camiones y buses. Particularmente, los servicios de emergencia y las autoridades distritales han señalado la importancia de vigilar de manera más estricta las condiciones en que circulan los vehículos comerciales y de transporte de personas, con el objetivo de evitar nuevas pérdidas humanas provocadas por negligencias o sobrecargas.

Según información difundida por el medio responsable de difundir los datos, las investigaciones preliminares apuntan a la sobrecarga como causa principal del accidente, mientras que los registros hospitalarios demuestran la gravedad de la situación para la mayor parte de los heridos, quienes fueron catalogados como pacientes de alta complejidad. Las labores de rescate implicaron el trabajo coordinado de equipos de emergencia locales y voluntarios, que debieron multiplicar esfuerzos debido al número elevado de víctimas y a la complejidad para evacuar a los pasajeros atrapados tras el volcamiento del autobús.

Testimonios recogidos por las autoridades y el personal hospitalario detallan que el impacto se sintió a gran distancia y que los familiares de los afectados acudieron rápidamente a los centros médicos, preocupados por la magnitud del accidente. La comunidad local, acostumbrada a convivir con el riesgo en las carreteras provinciales, reiteró su petición de mejorar la seguridad vial y de sancionar las prácticas que ponen en peligro la vida de los viajeros.

Las autoridades de Punyab mantienen activa la investigación del accidente y evalúan posibles sanciones para los responsables directos del siniestro. Según lo señalado por el propio servicio de emergencias, el enfoque inmediato permanece en la recuperación de los heridos y en la asistencia a las familias de las víctimas fatales, al tiempo que se revisan los procedimientos actuales para el control de cargas en camiones y autobuses.

El fenómeno de los accidentes viales en Pakistán y, en particular, en la provincia de Punyab, queda evidenciado con la reiteración de eventos de características trágicas, como el ocurrido en Mandhali Mor. Tanto los servicios sanitarios como los departamentos de tránsito intensifican por estos días su labor preventiva, a fin de reducir la frecuencia de episodios similares y mejorar la seguridad de los pasajeros en rutas de alta circulación.