Arbeloa pierde a Bellingham por una lesión muscular

El mediocampista inglés del conjunto blanco sufre una lesión en el muslo izquierdo, según informó el club en un comunicado, y se perdería varias semanas, entre ellas duelos clave de liga y Champions frente al Benfica

El parte médico del Real Madrid difundido tras el encuentro detalla que Jude Bellingham sufrió un pinchazo en la pierna izquierda durante el reciente partido disputado en el Santiago Bernabéu, lo que obligó al centrocampista inglés a pedir el cambio a los 10 minutos. En ese momento, Brahim Díaz ingresó para sustituirlo en el terreno de juego. Según consignó el club a través de un comunicado reproducido por diversos medios, las pruebas realizadas a Bellingham confirmaron una lesión muscular en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, situando al futbolista en una situación de baja indefinida, pendiente de evolución.

De acuerdo con lo reportado por el Real Madrid, la lesión se produjo durante el partido que finalizó 2-1 a favor del conjunto madrileño. El informe médico al que accedió la prensa explica: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Jude Bellingham por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución”. La comunicación difundida por el club indica que el centrocampista podría ausentarse cerca de un mes, añadiendo incertidumbre sobre su disponibilidad en una fase decisiva de la temporada.

Según publicó el medio, la dolencia de Bellingham lo dejará fuera de juego de enfrentamientos importantes tanto en LaLiga EA Sports como en la Champions League. En los próximos compromisos programados para el Real Madrid figuran duelos de liga contra Valencia, Real Sociedad y CA Osasuna. A esto se suma la serie muy aguardada de octavos de final de Champions ante el Benfica: el partido de ida se disputará en fechas próximas y el de vuelta está pautado para el 25 de febrero en el Santiago Bernabéu.

Tal como detalló el comunicado del club, la lesión de Bellingham representa un contratiempo significativo para el técnico Álvaro Arbeloa, que deberá reorganizar su mediocampo para cubrir la ausencia del jugador inglés en un momento clave del calendario. El equipo debe encarar partidos frente a rivales de peso y definir su pase a la siguiente ronda de la Liga de Campeones, y la baja del centrocampista modifica los planteamientos y opciones de recambio disponibles.

El comunicado enfatiza la necesidad de esperar la evolución de la lesión para determinar con mayor precisión el tiempo de recuperación del futbolista. Mientras tanto, se estima que la ausencia de Bellingham podría extenderse varias semanas, afectando el rendimiento del Real Madrid en la lucha por ambos torneos, lo que ha generado especulación sobre las posibles estrategias que Álvaro Arbeloa empleará para suplir la baja. El club difundió que se mantendrán actualizaciones a medida que avance la recuperación del jugador y se realicen nuevos exámenes médicos.

