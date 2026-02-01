Agencias

Araqchi "confía" en lograr un acuerdo sobre el programa nuclear en negociaciones con EEUU

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abba Araqchi, ha afirmado este domingo que "confía" en lograr un acuerdo sobre el programa nuclear iraní en negociaciones con Estados Unidos.

"Lamentablemente, hemos perdido la confianza en Estados Unidos para negociar", aunque ha destacado que la mediación de terceros países está facilitando unos contactos "fructíferos" con Washington, ha explicado en una entrevista con la cadena CNN.

Araqchi ha resaltado que las conversaciones deben concentrarse en el programa nuclear iraní, y no en limitaciones a su programa de misiles balísticos o su apoyo a grupos de países vecinos.

"No hablemos de cosas imposibles y no perdamos la oportunidad de lograr un acuerdo justo y equitativo que garantice que no hay armas nucleares. Eso, como ya he dicho, se puede conseguir en un corto periodo de tiempo", ha argumentado.

Irán, ha explicado, espera lograr el levantamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos, y respeto al derecho de Irán a continuar con un programa pacífico de enriquecimiento de uranio.

Araqchi ha advertido en cualquier caso de que, si las conversaciones fallan, Irán está preparado para la guerra, aunque el conflicto posiblemente desbordara las fronteras de Irán, ha apuntado, haciéndose eco de las declaraciones del ayatolá Alí Jamenei, el líder supremo iraní.

EuropaPress

