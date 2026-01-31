Un hombre recibe dos puñaladas en las inmediaciones del estadio de Son Moix

Un hombre ha resultado herido este sábado después de recibir dos puñaladas por parte de un sospechoso que ha huido del lugar de los hechos y está siendo buscado por la Policía Nacional.

Los hechos, según han confirmado fuentes próximas a las pesquisas, han ocurrido a lo largo de esta tarde en las inmediaciones del estadio de Son Moix.

La víctima se encontraba junto a su pareja cuando, en circunstancias que por el momento se desconocen, ha comenzado a discutir con un hombre que se encontraba en la vía pública.

Durante el transcurso de la riña, el sospechoso ha sacado un arma blanca y le ha asestado dos puñaladas al hombre, quien ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario por los servicios de emergencia.

La Policía Nacional, tras tener conocimiento de los hechos, se ha desplazado hasta la zona y ha abierto una investigación para tratar de esclarecer la agresión.

El supuesto agresor ha huido del lugar y está siendo buscado por los agentes para proceder a su detención.