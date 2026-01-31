Rioja Alavesa cierra su primera Wine Week en Ciudad de México con actividades ante sectores "clave" y refuerza su marca

La Rioja Alavesa Wine Week ha cerrado su primera edición en Ciudad de México en la que durante cinco días ha realizado diversas actividades de promoción de su marca ante sectores "clave" en el país, lo que supone "el primer gran hito del año" en que Rioja Alavesa ejerce como Región Invitada 2026 en el Wine Bar by Concours Mondial de Bruxelles (CMB), en base al acuerdo impulsado por la Diputación Foral de Álava.

Según ha informado la Diputación alavesa en un comunicado, el "éxito" de la Wine Week viene "tanto por la respuesta del sector profesional como por el refuerzo de la presencia de Rioja Alavesa en un mercado estratégico para su internacionalización".

Durante cinco días, la delegación alavesa ha desarrollado un programa de actividades orientado a presentar el territorio y sus vinos ante perfiles clave del sector vitivinícola mexicano. El calendario ha incluido catas profesionales, encuentros con importadores, un cóctel institucional, sesiones de formación especializada para sommeliers y dos cenas gastronómicas de alto nivel, acciones que han reforzado la visibilidad y la identidad de Rioja Alavesa. Para esta iniciativa se han enviado más de un centenar de referencias de vinos procedentes de decenas de bodegas de la comarca.

Las dos catas profesionales celebradas al inicio de la semana reunieron a sommeliers, importadores, comunicadores y clientes especializados, que pudieron profundizar en una selección representativa de vinos de Rioja Alavesa. Estas sesiones permitieron trasladar el estilo propio de la comarca, su diversidad y su filosofía de producción, al tiempo que fortalecieron la relación con prescriptores clave del mercado mexicano, ha detallado el ente foral.

Uno de los principales hitos de la semana fue la inauguración del nuevo Corner Rioja Alavesa en el Wine Bar by CMB, un espacio de exhibición permanente que funcionará durante todo 2026 como punto de encuentro y promoción de los vinos de la comarca. El acto congregó a cuarenta profesionales del sector vinícola y gastronómico, así como a representantes institucionales y clientes estratégicos.

Durante la inauguración, la diputada foral de Agricultura, Noemí Aguirre, ha destacado la relevancia de este paso, que abre "una puerta directa entre Rioja Alavesa y uno de los mercados de mayor crecimiento del mundo", además de señalar que "no es solo un escaparate, sino una herramienta estratégica para que nuestras bodegas puedan posicionarse con nombre propio en México".

La programación incluyó también dos cenas VIP maridadas, celebradas el jueves y el viernes, que se situaron entre los momentos más destacados de la Rioja Alavesa Wine Week. Concebidas como experiencias gastronómicas exclusivas, reunieron a importadores, prescriptores, sommeliers de referencia y profesionales de la comunicación gastronómica mexicana.

En estas veladas se presentó una "cuidada selección" de vinos de Rioja Alavesa armonizada con un "menú de alto nivel" diseñado específicamente para realzar sus matices. La participación del chef con estrella Michelín Iñaki Murua, natural de Laguardia, aportó un valor añadido a la experiencia al explicar el diálogo entre vinos y platos y trasladar a los asistentes la esencia del territorio a través de su cocina.

La Rioja Alavesa Wine Week incorporó además una dimensión formativa mediante sesiones de capacitación dirigidas a academias líderes de sommeliers en México, con el objetivo de facilitar a nuevos profesionales herramientas para reconocer, describir y recomendar los vinos de la comarca. Estas acciones se consideran estratégicas para consolidar futuras prescripciones en el mercado.

POTENCIAL MERCADO MEXICANO

El balance global de las actividades confirma el interés generado en torno a Rioja Alavesa y el potencial del mercado mexicano, con más de un centenar de profesionales que han conocido de primera mano la identidad del territorio y la calidad de sus vinos, abriendo nuevas oportunidades de colaboración y desarrollo comercial.

La Diputación Foral de Álava ha subrayado que esta semana supone un punto de partida y no un final, y ha avanzado que a lo largo de 2026 se desarrollarán nuevas acciones en Ciudad de México, como catas adicionales, formaciones, misiones comerciales y actividades continuadas en el Wine Bar. La presencia permanente del Corner Rioja Alavesa permitirá mantener un contacto directo y constante con el mercado.

En este sentido, Noemí Aguirre ha afimado que "lo que hemos iniciado esta semana no es una campaña puntual, sino una estrategia de país", y ha recalcado que el objetivo institucional es acompañar al sector para transformar el interés del mercado mexicano en oportunidades reales de crecimiento.