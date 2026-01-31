Agencias

Rescatado en helicóptero del GES un ciclista tras sufrir una caída en un sendero de Mogán (Gran Canaria)

Un ciclista, de 48 años, ha resultado herido este sábado tras sufrir una caída en el sendero de tierra de Balito a Puerto Rico, en espacio de difícil acceso, en Mogán (Gran Canaria), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:50 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el helicóptero del GES localizó y rescató al afectado, con un traumatismo en la muñeca de carácter moderado.

Posteriormente, procedió a evacuarlo hasta la helisuperficie de El Berriel. Allí, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario se hizo cargo de su asistencia y traslado a Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas.

