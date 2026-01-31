Agencias

LaLiga lanza la emotiva y familiar campaña '42 legados, 42 formas de ganar'

LaLiga ha lanzado la emotiva campaña '42 legados, 42 formas de ganar', una iniciativa cuyo objetivo es potenciar el sentido de pertenencia y poner en valor la emoción, cultura e historia de los 42 clubes de LaLiga.

"La vida es lo que pasa entre que tu padre te lleva al estadio y lo llevas tú a él", reza el spot principal de la campaña, en la que un padre y un hijo comparten sus rituales previos del día de partido, como el paseo hasta el estadio o la visita al bar, y comparten la emoción en la grada. Las imágenes del pasado y del presente se entremezclan para contar una historia que recuerda a la de miles de españoles.

El spot, acompañado por el tema 'Contigo aprendí', ha sido realizado por la agencia El Ruso de Rocky, con la dirección de Gabe Ibáñez y producido por Bambina Films. LaLiga, además, invita a los aficionados a compartir sus historias en redes sociales con el 'hashtag' #42LEGADOSLALIGA.

Según un estudio impulsado por LaLiga, 7 de cada 10 hijos aficionados al fútbol comparten el club de su padre o madre, siendo la Comunidad de Madrid y Cataluña las comunidades autónomas donde más se genera esta situación.

Junto al factor familiar, el componente territorial también juega un papel relevante: el 24% de los españoles vincula su afición a la proximidad geográfica con el estadio o el club, un rasgo que se intensifica en comunidades como Euskadi (37%), Asturias (33%) y Comunidad Valenciana (28,4%).

Además, el 76% comenzó a seguir el fútbol por influencia directa de su padre o su madre, mientras que un 18% lo hizo a través de sus hermanos. Un 8% de quienes reciben la herencia vía familiar reconoce haber recibido la afición de hijos, sobrinos o nietos, lo que refleja cómo el fútbol es capaz de construir vínculos intergeneracionales en ambos sentidos.

El hogar sigue siendo el principal escenario para seguir los partidos: el 87% de los aficionados españoles asegura verlos mínimo una vez al mes en casa. Sin embargo, la dimensión social del fútbol sigue muy presente fuera del hogar. El 57% afirma acudir al bar al menos una vez al mes para ver los encuentros, frente al 37% que reconoce ir al estadio con esa misma regularidad.

