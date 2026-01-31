La Fundación Caja Rural acoge el recital de Minha Lua para losparticipantes del programa Mayores en Sinfonía

Más de 300 personas procedentes de centros de día y residencias han disfrutado esta semana de un recital de canciones para el recuerdo a cargo de Minha Lua, proyecto musical que renueva la interpretación del fado tradicional. La agrupación musical, formada por la cantante Victoria Cruz y el compositor Gabriel Pancorbo, ofreció una actuación llena de sensibilidad y recuerdos. El concierto, enmarcado en la programación de Mayores en Sinfonía que impulsa Fundación Caja Rural Granada contó un auténtico recorrido por los distintos géneros musicales con letras que evocaron al pasado y los momentos compartidos, con el bolero, el tango, la copla, la canción popular, el fado o el folklore latinoamericano como auténticos protagonistas.

La Responsable de Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián, ha estado presente en esta cita donde ha valorado un proyecto, Mayores en Sinfonía, cuyo plazo de inscripción está abierto, "que nació para combatir la soledad de los mayores una enriquecedora experiencia terapéutica y sensorial a través de la música", según ha recogido la entidad en una nota.

Así, entre los meses de octubre a mayo, el Auditorio Caja Rural Granada acoge, por un lado, recitales a cargo de Juventudes Musicales y talleres, realizados por la Academia Internacional de Música Fundación Caja Rural Granada.

Además de esta programación, en cada edición "incluimos propuestas novedosas como el concierto de 'Música y Magia', a cargo de Magic José y Kiko del Show; la proyección del cortometraje, 'Teníamos un plan', obra del periodista Jorge Pastor que contó con la Nota de prensa actuación de El Hombre Garabato y José Antonio García, de 091; o el citado espectáculo de Minha Lua".

"La cultura y el arte juegan un papel fundamental en nuestra salud cognitiva, emocional y física, especialmente, en personas de avanzada edad, y la música puede, además, ser la mejor compañía para combatir*su soledad", ha añadido.

Por su parte, desde Minha Lua, también mostraron su satisfacción por participar en este proyecto con su amplio repertorio de canciones para el recuerdo. "Buscamos ofrecer un espacio donde cada mayor se sienta valorado y acompañado. La música es el lenguaje universal que une a todos, sin importar la edad", han afirmado.

Los centros interesados pueden elegir la asistencia a talleres o a conciertos u optar por ambas. También tendrán la posibilidad de participar en más de un concierto o taller. Para ello, deberán enviar su solicitud a fundacion@crgranada.com.