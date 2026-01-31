La coalición de Al Maliki le reitera su apoyo como candidato a primer ministro de Irak tras las amenazas de Trump

La coalición chií Marco de Coordinación ha renovado este sábado la nominación de Nuri al Maliki como candidato a primer ministro del país tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la retirada de ayuda a Irak si se elige a Al Maliki para el cargo. Al Maliki ya ocupó el cargo entre 2006 y 2014.

"La elección del primer ministro es una cuestión puramente constitucional e iraquí que se decide por los mecanismos políticos que sirven a los intereses nacionales y lejos de los dictados extranjeros", ha destacado Marco de Coordinación en un comunicado recogido por la agencia de noticias iraquí Shafaq.

La cúpula de Marco de Coordinación se ha reunido este sábado en la residencia de Al Maliki y posteriormente ha publicado la declaración, en la que también defienden la necesidad de mantener relaciones "equilibradas" con la comunidad internacional, en particular con las potencias globales, con respeto mutuo y no injerencia en los asuntos internos de Irak.

Trump ha amenazado con cortar la ayuda a Irak si se reelegía a Al Maliki como primer ministro. "La última vez que estuvo en el poder el país se sumió en la pobreza y el caos total. No se debe permitir que eso vuelva a suceder", dijo el magnate en un mensaje en redes sociales en donde calificó sus políticas de "descabelladas".

Estaba previsto que los diputados iraquíes votaran el martes para elegir al nuevo presidente del país y que el futuro jefe de Estado encargara a Al Maliki la formación del próximo gobierno, si bien el presidente del Parlamento, Haibat al Halbusi, pospuso la sesión.

En Irak rige un acuerdo de cuotas sectario a raíz de la invasión estadounidense de 2003 que establece que el presidente del Parlamento debe ser miembro de la comunidad suní, mientras que el primer ministro ha de ser chií y el presidente del país debe ser kurdo.