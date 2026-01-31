Irán reitera su disposición a firmar un acuerdo nuclear "justo y equitativo" y agradece la mediación de Turquía

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha reiterado este viernes el compromiso del Gobierno iraní de sellar un acuerdo nuclear "justo" con los intereses de su pueblo y ha agradecido a las autoridades "hermanas" de Turquía sus esfuerzos en pro de la paz y la seguridad regionales.

"Irán nunca ha buscado armas nucleares y está dispuesto a aceptar un acuerdo nuclear justo y equitativo que satisfaga los intereses legítimos de nuestro pueblo; esto incluye asegurar el 'no a las armas nucleares' y garantizar el levantamiento de las sanciones", ha expresado Araqchi en una publicación en redes sociales tras reunirse con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su ministro de Exteriores, Hakan Fidan.

En el mismo escrito, el titular de Exteriores iraní ha hecho hincapié en que Teherán "está siempre dispuesto a colaborar con las potencias regionales para proteger la paz y la estabilidad en nuestra región y preservarla de agresiones ilegales".

En este contexto, ha destacado el papel de Turquía y "otros vecinos hermanos" que "han ofrecido sus buenos oficios en pos de la paz y la estabilidad". "La República Islámica de Irán agradece estos esfuerzos y los acoge con satisfacción", ha apostillado Araqchi tras el encuentro.

Previamente, el responsable de la diplomacia iraní había manifestado ya su disposición a iniciar negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos, siempre y cuando Washington deje de lado sus exigencias "unilaterales".

"Una negociación basada en amenazas, intimidación y exigencias unilaterales e ilegítimas no puede ser eficaz, y la República Islámica de Irán ciertamente no tolerará tales enfoques", argumentaba el ministro, criticando la postura contradictoria de Estados Unidos.

Trump ha amenazado recientemente a Teherán con hacer uso de una flota "mayor" que la enviada a Venezuela de cara al ataque en el que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha asegurado que habrá un ataque "mucho peor" al ejecutado en junio de 2025 si no hay un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

El magnate hizo referencia a los bombardeos ejecutados por Washington en junio de 2025 contra tres instalaciones nucleares iraníes en el marco de la ofensiva lanzada días antes por Israel que dejó más de 1.100 muertos y llevó a Teherán a lanzar cientos de misiles y drones contra territorio israelí.

Por su parte, la República Islámica ha rechazado en varias ocasiones iniciar nuevas conversaciones con Estados Unidos sin garantías de seguridad, dado que Israel lanzó su ofensiva en medio de unos contactos diplomáticos entre ambos países para intentar alcanzar un nuevo acuerdo después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada de Washington durante el primer mandato de Trump.