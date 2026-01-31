Huelva tendrá un monumento en memoria de las víctimas y afectados del accidente de Adamuz

El Ayuntamiento de Huelva ha mantenido un encuentro con la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Santo Ángel en la que han abordado la propuesta presentada por el colectivo para la construcción de un monumento homenaje en memoria de las víctimas y afectados por el trágico accidente ferroviario de Adamuz.

Tal y como ha precisado el Consistorio local en una nota, en la reunión han participado la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el teniente de alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias; la concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce; la concejala de Recursos Humanos, Régimen Interior y Modernización Digital, Elena Pacheco; y el concejal de Presidencia y Relaciones Internacionales, Alfonso Castro, quienes han conocido el proyecto trasladado por la asociación y han mostrado la disposición municipal para su desarrollo, "comprometiéndose a estudiar junto al colectivo la ubicación más adecuada para el monumento, que se situará en un espacio municipal lo más cercano posible a la estación ferroviaria".

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha agradecido la iniciativa destacando el valor emocional del proyecto y ha agradecido a la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Santo Ángel este proyecto "tan necesario y cargado de sensibilidad, para el que nos ponemos a disposición para que pueda ser pronto una realidad".

Al respecto, la alcaldesa, ha asegurado que para la Administración local "es fundamental que Huelva conserve para la posteridad el recuerdo de las víctimas y de todas las personas que han sufrido las consecuencias de este trágico accidente".

En esta línea, la vicepresidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Santo Ángel, Alejandra Olaya, ha explicado que "la propuesta contempla la creación de un Ángel Custodio como símbolo de recuerdo y reconocimiento, inspirado en los testimonios de víctimas y afectados que manifestaron haber visto en los miembros de los servicios de emergencia, sanitarios, fuerzas de seguridad y vecinos de Adamuz a auténticos ángeles de la guarda que les ayudaron durante los momentos más dramáticos del accidente".

En relación, Olaya ha añadido que "como asociación de antiguos alumnos del Colegio Santo Ángel, tuvimos la iniciativa de levantar este monumento en memoria de todas las víctimas".

En contexto, según ha trasladado la entidad, el monumento será realizado por el escultor Martín Lagares y contará con la asesoría artística de Antonio María Lebrero. El proyecto ya ha comenzado con la elaboración de los primeros bocetos y se prevé que pueda culminarse antes del próximo verano.

La financiación correrá a cargo de la propia asociación y de donaciones de empresas privadas y entidades colaboradoras, entre ellas la Hermandad de la Oración en el Huerto, que tiene entre sus imágenes al ángel confortador. Asimismo, el Ayuntamiento colaborará con la intervención necesaria para la adecuación del espacio que se elija para la ubicación del monumento.

En suma, esta propuesta llega en la semana en la que la ciudad de Huelva ha acogido una misa funeral en homenaje a las víctimas del accidente. Celebrado en el Palacio de Deportes Carolina Marín, el acto congregó a familiares, afectados y representantes institucionales para recordar a las personas que perdieron la vida y mostrar el apoyo a quienes sufrieron las consecuencias del siniestro.