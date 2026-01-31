Agencias

Hallan muerto en Navacerrada a un joven de 27 años que desapareció hace una semana en Moralzarzal

Guardar

La Guardia Civil ha hallado en la tarde de este viernes el cuerpo sin vida de un joven de 27 años en Navacerrada, que desapareció hace una semana en Moralzarzal.

Así lo han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press este sábado, indicando que se encuentran en estos momentos investigando las causas de su fallecimiento.

Desde SOS Desaparecidos alertaron que el joven desapareció el 23 de enero en el municipio de Moralzarzal y vestía un anorak The Norte Face marrón. La asociación mencionaba que su estatura era de 1,80 metros, complexión normal y ojos marrones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Oficina de D.Humanos de la ONU rechaza las elecciones impuestas por la Junta Birmana

Infobae

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

Millones de estadounidenses continuarán bajo

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

El técnico brasileño Mano Menezes

Alcaraz entrena en Rod Laver horas antes de su encuentro con Zverev

Alcaraz entrena en Rod Laver

El conflicto en Baluchistán (Pakistán) se agrava con 10 efectivos de seguridad y 108 milicianos muertos

El conflicto en Baluchistán (Pakistán)