Hallan muerto en Navacerrada a un joven de 27 años que desapareció hace una semana en Moralzarzal

La Guardia Civil ha hallado en la tarde de este viernes el cuerpo sin vida de un joven de 27 años en Navacerrada, que desapareció hace una semana en Moralzarzal.

Así lo han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press este sábado, indicando que se encuentran en estos momentos investigando las causas de su fallecimiento.

Desde SOS Desaparecidos alertaron que el joven desapareció el 23 de enero en el municipio de Moralzarzal y vestía un anorak The Norte Face marrón. La asociación mencionaba que su estatura era de 1,80 metros, complexión normal y ojos marrones.