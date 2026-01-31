Encarna Salazar celebra su cumpleaños rodeada de sus hermanos

No hay nada como la familia unida y eso las 'Azúcar Moreno' y 'Los Chunguitos' lo saben bien. Después de que ambos grupos hayan pasado por separaciones profesionales y distanciamientos personales, los hermanos Salazar vuelven a estar unidos tanto en lo familiar como sobre los escenarios. Y eso es un buen motivo para brindar y qué mejor manera que hacerlo en una fecha señalada en el calendario para todos, el cumpleaños de Encarna.

La cantante reunía a los suyos en un conocido restaurante de la capital en una discreta comida para soplar las velas de su 65 cumpleaños. Con la música muy presente, la integrante de las 'Azúcar Moreno' lucía la mejor de sus sonrisas al celebrar su onomástica rodeada de algunos de sus hermanos entre los que vimos a Toñi Salazar y a Juan, José y su primo Jere, que también celebraban su vuelta a los escenarios gracias a la gira '50+1'. "Que ellos se hayan unido de nuevo ha sido una noticia que nos ha alegrado a toda la familia y estamos celebrando la vida, la familia, el amor y el cariño", reconocía la homenajeada.

En un ambiente muy relajado e íntimo, Encarna admitía que está en un momento muy feliz a todos los niveles, con grandes proyectos para los próximos meses que incluyen acompañar a 'Los Chunguitos' en esta nueva etapa: "Hay unos proyectos increíbles, buenísimos, con artistas de muchísimo nivel". Así que la cantante lo tiene claro, a sus 65 recién cumplidos está "feliz de la vida" y "sólo le pedimos que nos quede como estamos".